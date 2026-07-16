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В этом отпускном сезоне нижегородцы стали чаще выбирать туры с северной романтикой

16 июля 2026 12:38 Общество
В этом отпускном сезоне нижегородцы стали чаще выбирать туры с северной романтикой

Фото: предоставлено ПАО "Мегафон"

Вместо традиционного пляжного отдыха нижегородцы все чаще ищут яркие эмоции и уникальные природные локации. Нижегородская область вошла в топ-25 регионов, жители которых интересуются приключенческим туризмом. Согласно совместному исследованию МегаФона и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, в этом году трафик на сайты, предлагающие необычные туры, в регионе вырос на 15%, а каждое седьмое летнее путешествие внутри страны приходится на направления для активного отдыха.

Самыми быстрорастущими маршрутами для динамичных путешествий и поиска новых впечатлений стали Арктика и Дальний Восток. Нижегородские туристы все чаще стремятся увидеть северное сияние, китов, полюбоваться маяками и даже совершить восхождение на вулканы. Кроме того, современные путешественники готовы преодолевать большие расстояния ради неповторимого опыта, который невозможно получить в рамках стандартного курортного отдыха. По данным МегаФона, среди жителей региона интерес к сложным экспедициям, в том числе к пингвинам в Антарктиду, увеличился на 13%.

Необычные путешествия нижегородцы планируют заранее. В среднем период от момента бронирования отеля или апартаментов до начала поездки в направлениях для приключенческого туризма один из самых продолжительных и достигает трех месяцев. При этом по данным МегаФона, наибольший объем трафика на ресурсы, предлагающие подобные туры, пришелся на апрель, когда показатель оказался на 49% выше среднемесячного.

«Отдаленные территории привлекают нижегородских путешественников уникальной природой и богатой историей. При этом им важно сохранить свои цифровые привычки: оставаться на связи с родными, делиться впечатлениями по видеосвязи или ориентироваться по онлайн-картам. Наша техническая служба активно развивает связь даже там, где туристы только начинают прокладывать маршруты: запустили связь в амурской тайге, добавили скоростей 4G в аэропорту Нерюнгри, модернизировали сеть в Мурманской области, чтобы еще больше нижегородцев смогли совместить северную экзотику и привычный цифровой комфорт», — говорит директор МегаФона в Нижегородской области Алексей Михайлов.

Эксперты Островка отмечают, что этим летом наиболее популярными направлениями для активного отдыха внутри страны стали также Мурманская область, Приморский край, Карелия, Дагестан, направления Байкала в Иркутской области, Республика Алтай и Алтайский край, Северная Осетия, Красноярский край и Башкирия. При этом заметный рост спроса со стороны российских туристов показывают регионы Дальнего Востока. Так, число бронирований в отелях и апартаментах в Республике Саха (Якутия) увеличилось сразу на 22% год к году, в Магаданской и Амурской областях показатели выросли на 20% и 19% соответственно.

Средняя стоимость забронированной ночи в отелях и апартаментах по России на лето 2026 года составляет 6 300 рублей — без изменений относительно прошлого года.

«Активные путешествия остаются среди главных трендов внутреннего туризма уже несколько лет подряд. Туристов привлекает возможность получить исключительный опыт — от наблюдения за китами и северным сиянием до трекинга, каякинга и знакомства с природой удаленных регионов. В этом сезоне интерес к северным и восточным направлениям дополнительно усилился: часть путешественников выбирает их в качестве альтернативы привычным южным маршрутам», — комментирует Ирина Козлова, управляющий директор сервиса Островок.

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