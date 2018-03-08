Движение транспорта в районе пл. Киселева в Нижнем Новгороде будет закрыто до 7 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта в районе пл. Киселева в Нижнем Новгороде будет закрыто с 10 марта по 7 мая. Об этом Центр организации дорожного движения города сообщил 7 марта 2018 года.

Согласно информации, движение будет закрыто из-за реконструкции транспортной развязки в районе пересечения пр. Ленина – ул. Веденяпина – пр. Молодежный – пр. Октября.

"Просим автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков", - говорится в сообщении.

Напомним также, движение по части Мещерского бульвара закрыто до 1 мая.