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Общество

Движение транспорта в районе пл. Киселева в Нижнем Новгороде будет закрыто до 7 мая

07 марта 2018 15:22  [1082] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Движение транспорта в районе пл. Киселева в Нижнем Новгороде будет закрыто с 10 марта по 7 мая. Об этом Центр организации дорожного движения города сообщил 7 марта 2018 года.

Согласно информации, движение будет закрыто из-за реконструкции транспортной развязки в районе пересечения пр. Ленина – ул. Веденяпина – пр. Молодежный – пр. Октября.

"Просим автомобилистов быть предельно внимательными, следовать указаниям дорожных знаков", - говорится в сообщении.

Напомним также, движение по части Мещерского бульвара закрыто до 1 мая.

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