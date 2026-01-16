Юрист Пронина рассказала о риске стать дроппером при передаче карты родственнику Общество

Многие россияне предоставляют своим супругам или детям банковские карты для совершения покупок. Однако существует риск стать фигурантом уголовного дела, связанного с использованием банковских карт для незаконных операций. Кандидат юридических наук Марина Пронина рассказала 360.ru, как можно избежать таких проблем, если вы всё же хотите дать близким доступ к вашим финансовым средствам.

По словам Прониной, передача именной банковской карты третьим лицам, даже если это родственники, является нарушением условий договора с банком. Даже если вы явно разрешили родственнику использовать карту, он всё равно считается посторонним лицом в этих отношениях.

Выпуск дополнительной карты: Вы можете оформить дополнительную карту на имя родственника и привязать её к своему банковскому счёту. Это позволит родственнику пользоваться картой, но при этом вы сохраните контроль над своими финансами. Оформление нотариальной доверенности: Этот документ даёт родственнику право совершать определённые финансовые операции от вашего имени. Однако такой вариант требует дополнительных затрат времени и средств. Использование обычных переводов: Самый простой и безопасный способ — это использовать обычные денежные переводы. Это позволяет избежать правовых рисков и не требует оформления дополнительных документов.

