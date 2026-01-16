Юрист Пронина рассказала о риске стать дроппером при передаче карты родственнику

Многие россияне предоставляют своим супругам или детям банковские карты для совершения покупок. Однако существует риск стать фигурантом уголовного дела, связанного с использованием банковских карт для незаконных операций. Кандидат юридических наук Марина Пронина рассказала 360.ru, как можно избежать таких проблем, если вы всё же хотите дать близким доступ к вашим финансовым средствам.
По словам Прониной, передача именной банковской карты третьим лицам, даже если это родственники, является нарушением условий договора с банком. Даже если вы явно разрешили родственнику использовать карту, он всё равно считается посторонним лицом в этих отношениях.Правоохранительные органы обращают внимание на цели использования банковской карты. Если родственник использует карту для оплаты продуктов или коммунальных услуг, это не считается нарушением закона. Однако, если родственник передаст карту другому лицу без вашего ведома для совершения незаконных операций и получит за это вознаграждение, это уже может быть квалифицировано как уголовное преступление. Чтобы избежать подобных ситуаций, Пронина рекомендует следующие меры предосторожности:
Выпуск дополнительной карты: Вы можете оформить дополнительную карту на имя родственника и привязать её к своему банковскому счёту. Это позволит родственнику пользоваться картой, но при этом вы сохраните контроль над своими финансами.
Оформление нотариальной доверенности: Этот документ даёт родственнику право совершать определённые финансовые операции от вашего имени. Однако такой вариант требует дополнительных затрат времени и средств.
Использование обычных переводов: Самый простой и безопасный способ — это использовать обычные денежные переводы. Это позволяет избежать правовых рисков и не требует оформления дополнительных документов.
