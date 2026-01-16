Пострадавший от взрыва дом №37 на Фучика ждут геофизические испытания Общество

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде в жилом доме №37 на улице Юлиуса Фучика, где весной 2024 года произошел взрыв, проведут динамико-геофизические испытания. Контракт на выполнение этих работ заключил муниципальный заказчик "ГлавУКС". Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Стоимость обследования составит 2,3 млн рублей. Финансирование будет осуществлено за счёт городского бюджета.

Согласно условиям контракта, ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) должен выполнить все работы в период с 1 февраля по 31 марта 2026 года.

Испытания направлены на проверку состояния несущих конструкций здания, которые могли пострадать в результате ЧП.

19 марта 2024 года в квартире №17 на пятом этаже первого подъезда произошел взрыв, вызвавший пожар. В результате инцидента были повреждены шесть квартир. Тогда за медпомощью после взрыва обратились восемь человек, в том числе трое детей. Виновник случившегося также загремел в больницу.

После происшествия два подъезда признали аварийными, так как взрыв нарушил целостность конструкций между четвёртым и пятым этажами. С мая по сентябрь 2024 года в первом подъезде уже проводились аварийно-восстановительные работы. Позднее было принято решение о полном восстановлении конструкций всего дома. В декабре сняли режим ЧС в многоэтажке. После этого жильцы стали возвращаться в квартиры.

Напомним, причиной следствие назвало неосторожное обращение с взрывным устройством, которое незаконно хранил один из жильцов. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 30 тысяч рублей.