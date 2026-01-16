Telegram не заблокируют, пока он остаётся единственной альтернативой MAX Общество

Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, сообщил 360.ru, что в ближайшее время Telegram может столкнуться с определёнными трудностями. Однако, по его словам, полная блокировка мессенджера в России пока не планируется.

Свинцов подчеркнул, что в случае масштабной кибератаки на платформу MAX, Telegram может быть временно заблокирован. Однако до конца года таких жёстких мер не ожидается.

Депутат также отметил, что появление нового национального мессенджера может создать конкуренцию для Telegram. По словам Свинцова, министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил ему о разработке нового отечественного приложения, которое может выйти на рынок уже в этом году.

Когда в России появятся два качественных альтернативных мессенджера, это может повлиять на позицию Telegram на рынке.

Ранее председатель комитета по информполитике Сергей Боярский заявлял, что блокировка Telegram возможна только после того, как крупные каналы перейдут на платформу MAX. Он также отметил, что в Telegram существует множество каналов с большой аудиторией, которые освещают важные темы.

