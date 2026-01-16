Telegram не заблокируют, пока он остаётся единственной альтернативой MAX

Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

16 января 2026 17:30 Общество
Андрей Свинцов, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, сообщил 360.ru, что в ближайшее время Telegram может столкнуться с определёнными трудностями. Однако, по его словам, полная блокировка мессенджера в России пока не планируется.

Свинцов подчеркнул, что в случае масштабной кибератаки на платформу MAX, Telegram может быть временно заблокирован. Однако до конца года таких жёстких мер не ожидается.

Депутат также отметил, что появление нового национального мессенджера может создать конкуренцию для Telegram. По словам Свинцова, министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил ему о разработке нового отечественного приложения, которое может выйти на рынок уже в этом году.

Когда в России появятся два качественных альтернативных мессенджера, это может повлиять на позицию Telegram на рынке.

Ранее председатель комитета по информполитике Сергей Боярский заявлял, что блокировка Telegram возможна только после того, как крупные каналы перейдут на платформу MAX. Он также отметил, что в Telegram существует множество каналов с большой аудиторией, которые освещают важные темы.

Ранее в Госдуме назвали вопросом времени блокировку WhatsApp (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и на территории РФ запрещена).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Интернет Связь Социальные сети
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных