Дом для расселения планируют построить на улице Голубева в Нижнем Новгороде Общество

Информация о проекте возведения нового многоквартирного дома для переселенцев в Молитовке появилась на сайте мэрии в разделе "Общественные обсуждения". Строительство запланировано рядом с домом № 10 по улице Голубева.

Согласно опубликованным материалам, данный проект утвердили в августе 2023 года на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.

В рамках подготовки к реализации проекта муниципальные власти внесли изменения в Правила землепользования и застройки. Территория, ранее отнесённая к зоне многофункциональной общественной застройки и объектов обслуживания, будет переквалифицирована в зону плотной многоэтажной жилой застройки.

На данный момент по данному вопросу проходят общественные обсуждения. Жители города могут выразить своё мнение до 21 января включительно.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила строительство дома для переселенцев на улице Садовой в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Напомним также, что в приволжской столице утвердили архитектурный облик первого дома по КРТ на Янки Купалы.