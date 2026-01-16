10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
16 января 2026 19:45Юрист Пронина рассказала о риске стать дроппером при передаче карты родственнику
16 января 2026 19:16Дом для расселения планируют построить на улице Голубева в Нижнем Новгороде
16 января 2026 18:08Мэрия завершила ремонт пищеблока в Нижегородском военном госпитале
16 января 2026 17:37В январе с нижегородских улиц вывезли столько снега, сколько за всю прошлую зиму
16 января 2026 17:30Telegram не заблокируют, пока он остаётся единственной альтернативой MAX
16 января 2026 17:21Пострадавший от взрыва дом №37 на Фучика ждут геофизические испытания
16 января 2026 17:06ВТБ Мобайл расширил географию присутствия до 50 регионов России
16 января 2026 17:02Власти ищут подрядчика для обслуживания туалетов на нижегородских кладбищах
16 января 2026 16:45Путин сменил председателя Московского райсуда в Нижнем Новгороде
16 января 2026 16:29Пожарное депо открыли после реконструкции в селе Владимирское Воскресенского округа
Общество

Дом для расселения планируют построить на улице Голубева в Нижнем Новгороде

16 января 2026 19:16 Общество
Дом для расселения планируют построить на улице Голубева в Нижнем Новгороде

Информация о проекте возведения нового многоквартирного дома для переселенцев в Молитовке появилась на сайте мэрии в разделе "Общественные обсуждения". Строительство запланировано рядом с домом № 10 по улице Голубева.

Согласно опубликованным материалам, данный проект утвердили в августе 2023 года на заседании совета по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.

В рамках подготовки к реализации проекта муниципальные власти внесли изменения в Правила землепользования и застройки. Территория, ранее отнесённая к зоне многофункциональной общественной застройки и объектов обслуживания, будет переквалифицирована в зону плотной многоэтажной жилой застройки.

На данный момент по данному вопросу проходят общественные обсуждения. Жители города могут выразить своё мнение до 21 января включительно.

Ранее сообщалось, что госэкспертиза одобрила строительство дома для переселенцев на улице Садовой в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

Напомним также, что в приволжской столице утвердили архитектурный облик первого дома по КРТ на Янки Купалы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ленинский район Переселение Строительство
Поделиться:
Новости по теме
15 января 2026 18:26Краснодарский девелопер вложит более 100 млрд рублей в застройку Новинок
02 января 2026 15:38Нижегородский минград утвердил облик первого дома нового ЖК у Карповской церкви
24 декабря 2025 13:42В Кстовском районе появится новый жилой микрорайон
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Зима в Лимпопо: как переживают холода обитатели зоопарка
16 января 2026 14:26Зима в "Лимпопо": как переживают холода обитатели зоопарка
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных