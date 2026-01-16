Мэрия завершила ремонт пищеблока в Нижегородском военном госпитале

Фото:
В Нижегородском военном госпитале завершены работы по капитальному ремонту пищеблока. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.
По его словам, договоренность о содействии муниципалитета в проведении ремонтных работ была достигнута в июле прошлого года.
В рамках обновления пищеблока была полностью заменена кровля, смонтирована новая электропроводка и установлены современные электрощиты. Также в помещении появились новые окна, а по просьбе персонала была модернизирована система вентиляции.
Создание комфортных условий для военнослужащих имеет первостепенное значение, добавил градоначальник.
"Восстановление наших ребят – это сейчас приоритет, и мелочей здесь нет, важна не только медицинская помощь, но и бытовые условия, и, конечно, качество питания", – отметил глава города.
Ранее сообщалось, что неврологическое отделение Областного госпиталя ветеранов отремонтировали за 18 млн рублей.
