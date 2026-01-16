У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Общество

Мэрия завершила ремонт пищеблока в Нижегородском военном госпитале

16 января 2026 18:08 Общество
Мэрия завершила ремонт пищеблока в Нижегородском военном госпитале

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

В Нижегородском военном госпитале завершены работы по капитальному ремонту пищеблока. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.

По его словам, договоренность о содействии муниципалитета в проведении ремонтных работ была достигнута в июле прошлого года.

В рамках обновления пищеблока была полностью заменена кровля, смонтирована новая электропроводка и установлены современные электрощиты. Также в помещении появились новые окна, а по просьбе персонала была модернизирована система вентиляции.

Создание комфортных условий для военнослужащих имеет первостепенное значение, добавил градоначальник.

"Восстановление наших ребят – это сейчас приоритет, и мелочей здесь нет, важна не только медицинская помощь, но и бытовые условия, и, конечно, качество питания", – отметил глава города.

Ранее сообщалось, что неврологическое отделение Областного госпиталя ветеранов отремонтировали за 18 млн рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

