Путин сменил председателя Московского райсуда в Нижнем Новгороде

Фото:
Андрей Егоров сменил Евгения Смирнова на посту председателя Московского районного суда Нижнего Новгорода. Соответствующий указ президента РФ вышел еще 8 декабря 2025 года.
14 января 2026 года председатель Нижегородского облсуда Вячеслав Поправко представил Егорова коллективу.
Егоров прошел профессиональный путь от мирового судьи судебного участка №3 на Бору до председателя Приокского райсуда. Общий стаж работы в юридической сфере — 32 года, а судьей — 24 года.
Поправко поздравил коллегу с новой должностью и отметил высокие результаты его работы на посту председателя суда в Приокском районе.
Ранее выяснилось, что новым директором МКУ "ГУММиД" стал Анатолий Агеев. Его предшественник находится под следствием.
