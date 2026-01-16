Путин сменил председателя Московского райсуда в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Анастасия Назарова

Андрей Егоров сменил Евгения Смирнова на посту председателя Московского районного суда Нижнего Новгорода. Соответствующий указ президента РФ вышел еще 8 декабря 2025 года.

14 января 2026 года председатель Нижегородского облсуда Вячеслав Поправко представил Егорова коллективу.

Егоров прошел профессиональный путь от мирового судьи судебного участка №3 на Бору до председателя Приокского райсуда. Общий стаж работы в юридической сфере — 32 года, а судьей — 24 года.

Поправко поздравил коллегу с новой должностью и отметил высокие результаты его работы на посту председателя суда в Приокском районе.

