Общество

Путин сменил председателя Московского райсуда в Нижнем Новгороде

16 января 2026 16:45 Общество
Путин сменил председателя Московского райсуда в Нижнем Новгороде

Фото: Анастасия Назарова

Андрей Егоров сменил Евгения Смирнова на посту председателя Московского районного суда Нижнего Новгорода. Соответствующий указ президента РФ вышел еще 8 декабря 2025 года. 

14 января 2026 года председатель Нижегородского облсуда Вячеслав Поправко представил Егорова коллективу. 

Егоров прошел профессиональный путь от мирового судьи судебного участка №3 на Бору до председателя Приокского райсуда. Общий стаж работы в юридической сфере — 32 года, а судьей — 24 года. 

Поправко поздравил коллегу с новой должностью и отметил высокие результаты его работы на посту председателя суда в Приокском районе. 

Ранее выяснилось, что новым директором МКУ "ГУММиД" стал Анатолий Агеев. Его предшественник находится под следствием. 

Ранее выяснилось, что новым директором МКУ "ГУММиД" стал Анатолий Агеев. Его предшественник находится под следствием.

Московский район Назначения Суды
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных