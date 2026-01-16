Пожарное депо открыли после реконструкции в селе Владимирское Воскресенского округа

10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
16 января 2026 16:29 Общество
Фото: администрация Воскресенского муниципального округа

16 января 2026 года в селе Владимирское Воскресенского муниципального округа состоялось торжественное открытие после реконструкции здания пожарной части. В церемонии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Александр Павлов, начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, глава МСУ Воскресенского муниципального округа Александр Запевалов и личный состав пожарной части.

«Пожарное депо укомплектовано спецтехникой и профессиональной командой, главной задачей которой является спасение людей и предотвращение чрезвычайных происшествий. Сегодня пожарная часть – это еще и полноценный просветительский центр. Кроме выполнения своих основных обязанностей, пожарные проводят профилактическую работу, обучают подрастающее поколение основам пожарной безопасности, первичной медицинской помощи. Никто не будет спорить с тем, что любой пожар лучше предупредить, нежели героически его тушить. Поздравляю личный состав пожарной части с новосельем и желаю гордо нести звание спасателя», - отметил Александр Павлов.

Ранее муниципальная пожарная команда размещалась в старом деревянном здании, которое требовало капитального ремонта. Реконструкция проводилась за счет средств местного бюджета. Общая стоимость работ составила  более 1,3 млн рублей. Пожарное депо оснащено всем необходимым оборудованием, техникой и средствами связи. В зону обслуживания входит 19 населённых пунктов, где проживает около 1,5 тысячи жителей Воскресенского округа.

«Отремонтированное здание муниципальной пожарной охраны отвечает всем современным требованиям. Теперь подразделение муниципальной пожарной охраны, личный состав сможет круглосуточно находиться в депо, в кратчайшие сроки реагировать на чрезвычайные происшествия и успешно их ликвидировать. Жители могут быть уверены, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации помощь придет своевременно и эффективно, - сказал Валерий Синьков.

Глава Воскресенского муниципального округа Александр Запевалов отметил, что администрация проводит большую работу по обеспечению пожарной безопасности жителей. 

«В прошлом году открыли депо для пожарной команды в селе Нестиары. Это была муниципальная пожарная часть, построенная с нуля благодаря народной инициативе и программе «Вам решать!». В этом году в селе Владимирское переместили пожарную часть в обновленное помещение, отремонтировали здание пожарной части в Большом Иевлеве. Есть планы на 2026-й год по строительству здания для муниципальной пожарной команды в селе Глухово», - сообщил Александр Запевалов.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных