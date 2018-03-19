Дума Нижнего Новгорода увеличила доходы и расходы бюджета на 491 млн рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Дума Нижнего Новгорода увеличила доходы и расходы бюджета на 491 млн рублей. Такое решение депутаты приняли на заседании 21 марта 2018 года.

Согласно информации, доходную и расходную части бюджета предлагается увеличить на 491,9 млн рублей. В расходной части средства пойдут, в основном, на ремонт Нижневолжской набережной (175,2 млн рублей) и продление линии метро до станции "Стрелка" (238 млн рублей).

Доходы бюджета с учетом изменений составляют 30 млрд 50 млн рублей, расходы - 31 млрд 190 млн рублей. Размер дефицита не изменится, он составляет 1 млрд 140 млн рублей.

Напомним, в феврале 2018 года Гордума увеличила дефицит бюджета-2018 в 2,6 раза.