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Дума Нижнего Новгорода увеличила доходы и расходы бюджета на 491 млн рублей. Такое решение депутаты приняли на заседании 21 марта 2018 года.
Согласно информации, доходную и расходную части бюджета предлагается увеличить на 491,9 млн рублей. В расходной части средства пойдут, в основном, на ремонт Нижневолжской набережной (175,2 млн рублей) и продление линии метро до станции "Стрелка" (238 млн рублей).
Доходы бюджета с учетом изменений составляют 30 млрд 50 млн рублей, расходы - 31 млрд 190 млн рублей. Размер дефицита не изменится, он составляет 1 млрд 140 млн рублей.
Напомним, в феврале 2018 года Гордума увеличила дефицит бюджета-2018 в 2,6 раза.
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