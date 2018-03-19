Комиссия нижегородской Думы по горхозяйству одобрила увеличение доходов и расходов бюджета-2018 на 491 млн рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Комиссия городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству одобрила увеличение доходов и расходов бюджета-2018 на 491 млн рублей. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии 20 марта 2018 года.

Директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин представил проект изменений с учетом редакционных правок от 15 марта 2018 года. Изначально проект мартовских изменений предполагал увеличение расходов бюджета на 467,9 млн рублей.

С учетом правок предлагается увеличить доходы и расходы на 491,9 млн рублей. В расходной части средства пойдут, в основном, на ремонт Нижневолжской набережной (175,2 млн рублей), продление линии метро до станции "Стрелка" (238 млн рублей).

Кроме того, часть средств будет перераспределена с одной статьи на другую. Вместо строительства II очереди нового кладбища "Новое Стригинское" (7,8 млн рублей) 7,7 млн рублей будут направлены на ремонт муниципальных кладбищ ("Сортировочное", "Березовая Пойма", "Ново-Сормовское") и работы по расчистке территорий под новые захоронения.

Увеличатся и расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (ул. Западный городок) – на сумму 41,3 млн рублей. За счет дополнительных средств также планируется увеличить расходы КУГИ на переселение граждан из аварийного жилого фонда – 4,6 млн, на реконструкцию театра "Вера" – 7 млн рублей, на строительство тренировочной площадки на территории ДЮСШ "Мещера" – 600 тысяч рублей.

Также предлагается увеличить расходы организацию отдыха и занятости детей – на 2, 9 млн, и расходы КУГИ на оплату исполнительных листов – на 15,7 млн рублей.

Доходы составят 30 млрд 50 млн рублей, расходы - 31 млрд 190 млн рублей. Размер дефицита не изменится, он составляет 1 млрд 140 млн рублей.

Депутат Евгений Лазарев обратил внимание на то, что в структуре этих расходов более одного млн рублей идет только на ремонт сетей и освещения Нижнего Новгорода, а не на установку новых столбов.

"Обращался неоднократно по вопросу установки трех-четырех столбов наружного освещения рядом с музыкальным училищем на улице Бекетова. Два с половиной года я этим занимаюсь и не могу решить. В правилах благоустройства порядок установки новых столбов не предусмотрен, только ремонт. Что делать в этой ситуации?", - спросил Лазарев.

Председатель комиссии Владимир Аношкин попросил департамент жилья взять на контроль эту ситуацию и дать письменный ответ в течение недели.

Также Лазарев указал перераспределение 857 тысяч рублей с департамента строительства на переселение граждан из аварийного фонда в рамках программы волнового переселения.

"Программа приказала долго жить, она по факту не действует. Согласно постановлению, она должна быть завершена в 2017 году. Почему тогда деньги направляются, не будет ли нецелевого использования бюджетных средств?", - заметил Лазарев.

Мочалкин сообщил, что программа волнового переселения по-прежнему действует. По итогам комиссии депутаты решили отправить запрос на имя замглавы городской администрации Анатолия Молева о ходе программы волнового переселения. Изменения в бюджет в целом депутаты комиссии согласовали и одобрили их вынесение на заседание Гордумы 21 марта 2018 года.