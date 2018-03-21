"Выделенные правительством РФ средства пойдут на строительство метро с учетом удорожания и дополнительных работ", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

"Выделенные правительством РФ средства пойдут на строительство метро с учетом удорожания и дополнительных работ", - сообщил журналистам врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин 22 марта 2018 года.

По его словам, федеральный кабмин согласовал выделение 645,5 млн рублей на строительство метрополитена в Нижнем Новгороде 22 марта.

"Я с глубоким удовлетворением получил информацию, что решение правительства принято по нашему ходатайству. Были соответствующие обсуждения, и мы получили поддержку всех органов исполнительной власти. На строительство метро будет выделено дополнительно 645,5 млн рублей. Эта сумма пойдет на финансирование строительства с учетом удорожания различного рода работ и появления дополнительных работ", - отметил глава региона.

Он также добавил, что, по расчетам правительства, данных средств хватит на полное завершение работ по строительству метро.

Напомним, контракт стоимостью 10,396 млрд рублей на строительство метро до станции "Стрелка" был заключен в марте 2015 года с ООО "Управление строительства – 620" ("СК "УС-620").

Замглавы горадминистрации Анатолий Молев 13 марта сообщал о том, что готовность станции метро "Стрелка" составляет 77%. И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Антон Аверин 15 марта сообщил, что готовность "Стрелки" составляет 94%.