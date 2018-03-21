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Общество

"Конечно, Нижним Новгородом нужно еще позаниматься", - Михаил Мень

23 марта 2018 13:53  [386] Общество
Михаил Мень

Михаил Мень

Фото: pfo.gov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

"Конечно, Нижним Новгородом нужно еще позаниматься", - заявил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень журналистам 23 марта 2018 года, комментируя готовность Нижнего Новгорода к Чемпионату мира по футболу.

"Мы видим, что подготовка идет. Конечно, нужно городом еще позаниматься. Как раз весна вступает в свои права, в апреле должны начаться работы по благоустройству. Сегодня в ходе совещания мы дали некоторые рекомендации по приведению города в порядок вице-губернатору, который курирует этот вопрос, я думаю, они ими воспользуются", - подвел итог Мень.

Как сообщалось ранее, Минстрой РФ подписал заключение о соответствии (ЗОС) по стадиону "Нижний Новгород" 22 марта 2018 года. Подпись данных документов означает, что стадион близок непосредственно к сдаче в эксплуатацию.

Напомним также, что ГАУ НО "Дирекция по проведению спортивных и зрелищных мероприятий" планирует направить почти 70 млн рублей на услуги по управлению территорией "последней мили" вокруг стадиона.

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