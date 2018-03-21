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Происшествия

Большегруз перевернулся на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде вечером 25 марта

25 марта 2018 12:06  [24] Происшествия
Большегруз перевернулся на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде вечером 25 марта

Большегруз перевернулся на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде вечером 25 марта

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Большегруз перевернулся на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде вечером 25 марта. Данную информацию распространили пользователи соцсетей. Позднее ее подтвердили в УГИБДД региона.

Согласно информации, грузовой автомобиль перевернулся в Автозаводском районе недалеко от северной проходной ГАЗа. Причиной аварии стала неисправность колеса. В ДТП никто не получил серьезных ранений. Последствия происшествия ликвидировались при помощи специальной техники.

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