Более 400 абонентов нижегородского "Теплоэнерго" воспользовались возможностью оплатить долги без пени за март Общество

Более 400 абонентов нижегородского "Теплоэнерго" воспользовались возможностью оплатить долги без пени за март 2018 года. Об этом пресс-служба компании сообщила 5 апреля 2018 года.

С 1 марта в компании стартовала акция, суть которой – списание пени за задолженность при ее полном погашении. По мнению специалистов компании, такой подход поможет жителям быстрее и проще рассчитаться с долгами за тепло и горячую воду.

Чтобы стать участником акции "Оплати без пени" абонентам "Теплоэнерго", рассчитывающимся за тепло и ГВС через ООО "Центр-СБК", необходимо полностью оплатить просроченную задолженность за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению и зарегистрировать заявление на участие в акции.

Заявления принимаются на странице акции на сайте компании, по электронной почте e-service@teploenergo-nn.ru (в теме письма необходимо указать девятизначный номер лицевого счета) и в Центре обслуживания клиентов на бульваре Мира, 14. Начиная с месяца регистрации, потребителю предстоит в течение года оплачивать коммунальные услуги за отопление и ГВС в полном объеме и вовремя (до 10 числа следующего за месяцем выставления платежного документа). При выполнении данных условий "Теплоэнерго" спишет в полном объеме пени за просроченную задолженность.

Условия акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением, судебным приказом или являющиеся предметом судебного разбирательства. Подробности об акции можно почитать на оборотной стороне квитанций, на сайте в разделе "Потребителям"/"Акции"/"Оплати без пени".