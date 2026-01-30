30 января заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проверил результат капитального ремонта Мурзинской школы Сокольского округа. Это одно из 20 образовательных учреждений региона, где в 2025 году завершился масштабный процесс обновления. Работы выполнены в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке федерального бюджета.
Вместе с заместителем главы региона школу осмотрели глава местного самоуправления муниципалитета Александр Созонов и депутат Государственной Думы России Артем Кавинов. Гости пообщались с учениками, педагогами и родителями школьников, узнали их впечатления о проведенном ремонте.
Как отметили в министерстве образования и науки региона, здание школы в деревне Мурзино было построено в 1990-х годах, и за прошедшие десятилетия здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» специалисты заменили кровлю, выполнили современное оформление фасада, установили новые инженерные коммуникации, полностью преобразили учебные классы, спортивный и актовый залы, пищеблок и все служебные помещения. В общей сложности на обновление школы направили более 86 млн рублей.
«Побывали в кабинетах начальной школы, пространстве «Точка роста» и Центре детских инициатив. Приятно наблюдать, что дети учатся в красивых стенах, за новыми партами, с современным оборудованием, в том числе с компьютерной техникой. Очень понравился краеведческий музей – это настоящая изюминка школы! Здесь в ребятах воспитывают настоящих патриотов своей малой и большой Родины – многие дети состоят в Юнармейском отряде», – рассказал Андрей Чечерин.
Заместитель губернатора поблагодарил всех участников образовательного процесса за проявленное терпение.
«Знаем, что во время ремонта и ребятам, и педагогам, пришлось ездить в Сокольскую среднюю школу, учеба проходила во вторую смену. Но ожидание однозначно стоило результата, который мы сегодня видим. В такой чистой и уютной школе ребята должны проводить как можно больше времени, тем более что здесь есть много возможностей для дополнительного образования – театральная группа, ученический хор, спортивный клуб. Будем ждать от школьников высоких образовательных достижений!» – добавил он.
По словам главы округа Александра Созонова, капитальный ремонт школы стал настоящим подарком для жителей деревни.
«От лица жителей деревни Мурзино Сокольского района выражаем глубокую признательность правительству Нижегородской области и министерству образования региона за проведенный капитальный ремонт школы. Это, действительно, большой подарок для всей нашей деревни. За 30-летнюю историю существования школы здесь не проводилось столь масштабного обновления. Теперь наше учебное заведение стало красивым и современным, здесь приятно не только учиться детям, но и работать педагогам. Главное, мы обязуемся бережно относиться к обновленной школе, чтобы созданный уют и комфорт сохранились надолго», – подчеркнул он.
Дети поделились впечатлениями о преображении школы по итогам первого месяца учебы.
«Больше всего мне нравятся кабинеты физики и химии, потому что мы теперь можем изучать эти предметы как в теории, так и на практике. На уроках мы проводим реальные опыты с новым оборудованием – знания стало получать еще интереснее!» – рассказала ученица 8-го класса Анна Антипова.
«Мне очень нравится английский язык, изучаю его и в школе, и самостоятельно, участвую в олимпиадах. Очень обрадовалась, что в нашем кабинете иностранных языков появилась возможность прослушивать треки на английском и даже записывать свою речь для обсуждения с нашей учительницей. Это очень помогает при подготовке к проверочным и контрольным работам», – отметила восьмиклассница Варвара Майорова.
Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».
