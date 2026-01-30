Андрей Чечерин проверил результат капитального ремонта Мурзинской школы Сокольского округа Общество

30 января заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин проверил результат капитального ремонта Мурзинской школы Сокольского округа. Это одно из 20 образовательных учреждений региона, где в 2025 году завершился масштабный процесс обновления. Работы выполнены в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке федерального бюджета.

Вместе с заместителем главы региона школу осмотрели глава местного самоуправления муниципалитета Александр Созонов и депутат Государственной Думы России Артем Кавинов. Гости пообщались с учениками, педагогами и родителями школьников, узнали их впечатления о проведенном ремонте.

Как отметили в министерстве образования и науки региона, здание школы в деревне Мурзино было построено в 1990-х годах, и за прошедшие десятилетия здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Благодаря нацпроекту «Молодежь и дети» специалисты заменили кровлю, выполнили современное оформление фасада, установили новые инженерные коммуникации, полностью преобразили учебные классы, спортивный и актовый залы, пищеблок и все служебные помещения. В общей сложности на обновление школы направили более 86 млн рублей.

«Побывали в кабинетах начальной школы, пространстве «Точка роста» и Центре детских инициатив. Приятно наблюдать, что дети учатся в красивых стенах, за новыми партами, с современным оборудованием, в том числе с компьютерной техникой. Очень понравился краеведческий музей – это настоящая изюминка школы! Здесь в ребятах воспитывают настоящих патриотов своей малой и большой Родины – многие дети состоят в Юнармейском отряде», – рассказал Андрей Чечерин.

Заместитель губернатора поблагодарил всех участников образовательного процесса за проявленное терпение.

«Знаем, что во время ремонта и ребятам, и педагогам, пришлось ездить в Сокольскую среднюю школу, учеба проходила во вторую смену. Но ожидание однозначно стоило результата, который мы сегодня видим. В такой чистой и уютной школе ребята должны проводить как можно больше времени, тем более что здесь есть много возможностей для дополнительного образования – театральная группа, ученический хор, спортивный клуб. Будем ждать от школьников высоких образовательных достижений!» – добавил он.

По словам главы округа Александра Созонова, капитальный ремонт школы стал настоящим подарком для жителей деревни.

«От лица жителей деревни Мурзино Сокольского района выражаем глубокую признательность правительству Нижегородской области и министерству образования региона за проведенный капитальный ремонт школы. Это, действительно, большой подарок для всей нашей деревни. За 30-летнюю историю существования школы здесь не проводилось столь масштабного обновления. Теперь наше учебное заведение стало красивым и современным, здесь приятно не только учиться детям, но и работать педагогам. Главное, мы обязуемся бережно относиться к обновленной школе, чтобы созданный уют и комфорт сохранились надолго», – подчеркнул он.

Дети поделились впечатлениями о преображении школы по итогам первого месяца учебы.

«Больше всего мне нравятся кабинеты физики и химии, потому что мы теперь можем изучать эти предметы как в теории, так и на практике. На уроках мы проводим реальные опыты с новым оборудованием – знания стало получать еще интереснее!» – рассказала ученица 8-го класса Анна Антипова.

«Мне очень нравится английский язык, изучаю его и в школе, и самостоятельно, участвую в олимпиадах. Очень обрадовалась, что в нашем кабинете иностранных языков появилась возможность прослушивать треки на английском и даже записывать свою речь для обсуждения с нашей учительницей. Это очень помогает при подготовке к проверочным и контрольным работам», – отметила восьмиклассница Варвара Майорова.

Напомним, национальный проект «Молодежь и дети» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он включает девять федеральных проектов и программ: «Россия – страна возможностей», «Мы вместе», «Россия в мире», «Все лучшее детям», «Ведущие школы», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и «Профессионалитет».