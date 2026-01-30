Январь 2026 года стал самым снежным за почти 1,5 века в Нижнем Новгороде

Фото:
Январь 2026 года оказался рекордным по количеству снега в Нижнем Новгороде — такие данные зафиксированы впервые за почти 145 лет метеорологических наблюдений. Об этом сообщил мэр Юрий Шалабаев, опубликовав свежую статистику на своих страницах в соцсетях.
По его словам, прошедший месяц побил сразу несколько рекордов. Во-первых, это стал самый снежный январь за весь период наблюдений. За 29 дней выпало около 120 мм осадков. Во-вторых, зафиксировано рекордное превышение среднемесячной нормы — уровень осадков составил 239% от обычных январских значений. Для сравнения, в Москве этот показатель составил 156%, а в Казани — 119%.
"И еще, пожалуй, третий наш рекорд — 700 тысяч кубометров вывезенного снега за январь. Были годы, когда за весь зимний сезон столько не вывозили, а мы только за один месяц убрали", — подчеркнул Шалабаев.
Мэр отметил, что уборка города продолжается. Он добавил, что несмотря на окончание последнего снегопада, работы ведутся круглосуточно, особенно на основных магистралях. "Стараемся максимально навести порядок, так как в выходные снег возобновится, суммарно за два дня ожидаем до 30 см снега", — сообщил градоначальник.
Юрий Шалабаев поблагодарил жителей, которые помогали коммунальным службам справляться с последствиями непогоды. По его словам, в уборке участвовали более трех тысяч человек — от сотрудников администраций до студентов и представителей ТОСов. "Вы помогли городу справиться со стихией и показали, что значит быть настоящим нижегородцем!" — отметил он.
Заммэра Антон Максимов сообщил, что с начала зимнего сезона из Нижнего Новгорода уже вывезли более 800 тысяч кубометров снега. К работам ежедневно привлекаются около 1 400 единиц спецтехники и более 4 000 человек.
"Снег начался во вторник и только сегодня ночью прекратился. Погода дала нам небольшую передышку, и мы стараемся максимально использовать это время, чтобы промести дороги, убрать заужения на проезжей части, прочистить остановки и пешеходные дорожки и, конечно, вывезти скопившийся снег", — заявил Максимов, добавив, все городские службы работают на полную мощность.
Ранее выяснилось, что на Нижегородскую область надвигается очередной мощный снегопад. Осадки прогнозируются 31 января и 1 февраля.
