Последние новости рубрики Бизнес
11 апреля 2018 19:04  [68] НБД-Банк планирует направить на выплату дивидендов почти 153 млн рублей из прибыли за 2017 год
11 апреля 2018 18:49  [229] Альфа-Банк выпустил молодежную карту NEXT с дизайном Покраса Лампаса
11 апреля 2018 14:20  [173] Нижегородская строительная фирма выплатила 225 млн рублей налогов после возбуждения уголовного дела
11 апреля 2018 12:00  [139] ВТБ открыл кредитную линию ПАО "Завод Красный Якорь" в размере 150 млн рублей
11 апреля 2018 11:24  [1086] Арзамасское НПП "ТЕМП-АВИА" в Нижегородской области планирует направить 124 млн рублей на выплату дивидендов
10 апреля 2018 15:48  [245] "Те, кто пополняет казну муниципалитета, должны встречать соответствующее отношение", - Денис Лабуза
10 апреля 2018 15:34  [292] НБД-Банк вошел в список крупнейших российских банков в сфере кредитования малого и среднего бизнеса по итогам 2017 года
10 апреля 2018 13:24  [184] МРСК Центра и Приволжья выделило более 3,6 млрд рублей на ремонтную программу в 2018 году
10 апреля 2018 12:20  [210] Альфа-Банк предложил клиентам моментальный выпуск карт через приложение
10 апреля 2018 10:54  [1428] Нижегородский филиал "Т Плюс" на 13,2% увеличил выработку электроэнергии в первом квартале 2018 года
Бизнес

Альфа-Банк выпустил молодежную карту NEXT с дизайном Покраса Лампаса

11 апреля 2018 18:49  [229] Бизнес

Альфа-Банк выпустил лимитированную коллекцию молодежных карт NEXT с дизайном графического художника Покраса Лампаса. Об этом пресс-служба банка сообщила 11 апреля 2018 года.

Согласно информации, это каллиграф известен своими работами - ему принадлежит самая большая каллиграфия в мире, которую можно увидеть из космоса.

Молодежная карта NEXT Альфа-Банка – это официальная карта фестиваля Alfa Future People. 12 апреля на сайте банка открывается предзаказ на тысяч карт NEXT в новом дизайне. Особенность карты NEXT: кэшбэк во всех кинотеатрах, кафе и ресторанах - 5%, в BurgerKing - 10%, скидка на билет на AFP и повышенный кэшбэк 15% на фудкортах фестиваля. Покрас Лампас и Альфа-Банк анонсировали свою коллаборацию на самом фестивале Alfa Future People и мастер-классы по каллиграфии для гостей 10 - 11 августа.

Впервые молодежную карту Альфа-Банк предложил своим клиентам в июле 2016 года - за это время было выпущено около 160 тысяч карт. Банк проанализировал финансовое поведение клиентов молодого возраста, особенности их поведения, транзакционной активности, а также использования удаленных каналов доступа. Клиенты в возрасте 18-25 лет активно пользуются картой при офлайн оплате и в интернете. Кроме того, у молодой аудитории остатки на счетах и вкладах в среднем превышают 45 тысяч рублей.

В ТОР-5 транзакций отмечаются: супермаркеты, магазины одежды, кафе и рестораны, магазины компьютерной техники, расходы на автотранспорт.

Владельцы карт могут бесплатно пользоваться мобильным приложением банка "Альфа-Мобайл". Мобильный банк кроме основных операций, таких как переводы средств, оплата услуг, дает возможность общаться с банком в онлайн-чате прямо в приложении. Кроме того, пополнение карты с карты любого банка осуществляется бесплатно.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Фотофакт
Весна в Нижнем Новгороде11 апреля 2018Весна в Нижнем Новгороде
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph