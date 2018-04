Альфа-Банк выпустил молодежную карту NEXT с дизайном Покраса Лампаса Бизнес

Альфа-Банк выпустил лимитированную коллекцию молодежных карт NEXT с дизайном графического художника Покраса Лампаса. Об этом пресс-служба банка сообщила 11 апреля 2018 года.

Согласно информации, это каллиграф известен своими работами - ему принадлежит самая большая каллиграфия в мире, которую можно увидеть из космоса.

Молодежная карта NEXT Альфа-Банка – это официальная карта фестиваля Alfa Future People. 12 апреля на сайте банка открывается предзаказ на тысяч карт NEXT в новом дизайне. Особенность карты NEXT: кэшбэк во всех кинотеатрах, кафе и ресторанах - 5%, в BurgerKing - 10%, скидка на билет на AFP и повышенный кэшбэк 15% на фудкортах фестиваля. Покрас Лампас и Альфа-Банк анонсировали свою коллаборацию на самом фестивале Alfa Future People и мастер-классы по каллиграфии для гостей 10 - 11 августа.

Впервые молодежную карту Альфа-Банк предложил своим клиентам в июле 2016 года - за это время было выпущено около 160 тысяч карт. Банк проанализировал финансовое поведение клиентов молодого возраста, особенности их поведения, транзакционной активности, а также использования удаленных каналов доступа. Клиенты в возрасте 18-25 лет активно пользуются картой при офлайн оплате и в интернете. Кроме того, у молодой аудитории остатки на счетах и вкладах в среднем превышают 45 тысяч рублей.

В ТОР-5 транзакций отмечаются: супермаркеты, магазины одежды, кафе и рестораны, магазины компьютерной техники, расходы на автотранспорт.

Владельцы карт могут бесплатно пользоваться мобильным приложением банка "Альфа-Мобайл". Мобильный банк кроме основных операций, таких как переводы средств, оплата услуг, дает возможность общаться с банком в онлайн-чате прямо в приложении. Кроме того, пополнение карты с карты любого банка осуществляется бесплатно.