Последние новости рубрики Культура и отдых
12 апреля 2018 10:38  [73] Дискуссионный клуб "Горький чай" при поддержке ТК "Волга" начал работу в Нижнем Новгороде
11 апреля 2018 18:38  [222] Tiesto, Alesso, Steve Aoki и Afrojack станут хедлайнерами AFP в Нижнем Новгороде в 2018 году
10 апреля 2018 18:20  [400] Нижегородская администрация планирует вернуться к вопросу ремонта забора "Швейцарии" не ранее 2019 года
09 апреля 2018 17:30  [287] Обменные гастроли нижегородского театра "Комедiя" и тамбовского драмтеатра пройдут 11-15 апреля
09 апреля 2018 14:10  [621] Нижегородский зоопарк планирует приобрести белых медведей и пингвинов в июле 2018 года
09 апреля 2018 14:05  [252] Посвященная Японии выставка архивных фотографий откроется в Нижнем Новгороде 10 апреля
08 апреля 2018 13:39  [1742] Три открытые лекции поэта Евгения Стрелкова пройдут в нижегородском "Арсенале" в апреле
05 апреля 2018 17:33  [2016] "Передачу здания банка Рукавишниковых музею, который находится в усадьбе Рукавишниковых, считаю знаковым", - Юрий Филиппов
05 апреля 2018 16:34  [1856] "Специалисты ННГАСУ выявили ряд проблем в здании "Банка Рукавишниковых", - Анна Гельфонд
05 апреля 2018 16:16  [512] Проходящий в Нижегородской области фестиваль Alfa Future People победил в номинации "Музыкальное событие года"
Культура и отдых

Дискуссионный клуб "Горький чай" при поддержке ТК "Волга" начал работу в Нижнем Новгороде

12 апреля 2018 10:38  [73] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дискуссионный клуб "Горький чай" при поддержке ТК "Волга" начал работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба телекомпании.

Первая встреча клуба состоялась 9 апреля и была посвящена 150-летию Максима Горького. Основными темами обсуждения стали не только творчество знаменитого писателя и его личность, но и Горький как бренд Нижнего Новгорода.

Во встрече приняли участие нижегородский горьковед Сергей Карев, блогер Игорь Преображенский, директор по стратегическому развитию ГК "Кварц" Александр Островский, а также поэт и музыкант Александр Гронский. Участниками обсуждений также стали: и.о. министра культуры Нижегородской области Сергей Горин, бизнес-омбудсмен Нижегородской области Павел Солодкий, директор литературного музея им. М. Горького Лариса Моторина, директор предприятия "Нижегородптица НН" Ирина Князева, начальник управления образования Ленинского района города Нижнего Новгорода Елена Дейч.

"Для кого-то Горький великий писатель, для кого-то нет. Это нормально. Так же как для кого-то я Сергей Александрович, а для кого-то дядя Сережа", - поделился мнением и.о. министра культуры нижегородской области Сергей Горин.

Как сообщается в пресс-релизе, собрания клуба "Горький чай" станут традиционными. Телеверсию первой встречи можно увидеть на ТК "Волга" 20 апреля в 18:30.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фотофакт
Весна в Нижнем Новгороде11 апреля 2018Весна в Нижнем Новгороде
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph