Дискуссионный клуб "Горький чай" при поддержке ТК "Волга" начал работу в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дискуссионный клуб "Горький чай" при поддержке ТК "Волга" начал работу в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба телекомпании.

Первая встреча клуба состоялась 9 апреля и была посвящена 150-летию Максима Горького. Основными темами обсуждения стали не только творчество знаменитого писателя и его личность, но и Горький как бренд Нижнего Новгорода.

Во встрече приняли участие нижегородский горьковед Сергей Карев, блогер Игорь Преображенский, директор по стратегическому развитию ГК "Кварц" Александр Островский, а также поэт и музыкант Александр Гронский. Участниками обсуждений также стали: и.о. министра культуры Нижегородской области Сергей Горин, бизнес-омбудсмен Нижегородской области Павел Солодкий, директор литературного музея им. М. Горького Лариса Моторина, директор предприятия "Нижегородптица НН" Ирина Князева, начальник управления образования Ленинского района города Нижнего Новгорода Елена Дейч.

"Для кого-то Горький великий писатель, для кого-то нет. Это нормально. Так же как для кого-то я Сергей Александрович, а для кого-то дядя Сережа", - поделился мнением и.о. министра культуры нижегородской области Сергей Горин.

Как сообщается в пресс-релизе, собрания клуба "Горький чай" станут традиционными. Телеверсию первой встречи можно увидеть на ТК "Волга" 20 апреля в 18:30.