Нижегородцев приглашают принять участие в творческом конкурсе "Коллекция путешествий по Золотому кольцу"

09 февраля 2026 13:24 Культура и отдых
Нижегородцев приглашают принять участие в творческом конкурсе Коллекция путешествий по Золотому кольцу

Фото: организаторы конкурса

Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе открыток и фотографий «Коллекция путешествий по Золотому кольцу» (18+). Он проводится сервисом Russpass и Школой дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Конкурс включает две номинации — «Нарисованная открытка» и «Фото». Участникам первой предлагают создать проект из 12 иллюстраций: девять открыток с изображением «классических» городов Золотого кольца и еще три, посвященные населенным пунктам Нижегородской, Ивановской, Ярославской, Московской, Владимирской, Костромской и Тверской областей, которые вошли в расширенную версию туристского маршрута. Всю серию должна объединять общая творческая концепция. Проекты в рамках этой номинации принимают с 10 февраля по 26 апреля.

Для участия в номинации «Фото» необходимо прислать 12 художественных фотографий с изображением трех и более населенных пунктов маршрута «Золотое кольцо». Фотопроекты принимаются с 27 апреля по 23 августа.

К участию в конкурсе приглашаются граждане России старше 18 лет. Подать заявку и узнать результаты по итогам можно на платформе (https://creativecity.academy/competition/8c80ac7668134be6b2554da4963a5f52).

В составе жюри — профессиональные художники, фотографы, искусствоведы и представители регионов маршрута. Они выберут трех победителей в каждой номинации, а также 14 проектов (по семь в каждой номинации) для участия в народном голосовании. Отобранные работы опубликуют на цифровой конкурсной платформе, разработанной специально Школой дизайна. Пользователи отдадут свои голоса в формате лайков и определят лучших.

Таким образом, по итогам конкурса в каждой номинации объявят по четыре победителя: троих — по выбору жюри и одного — по результатам народного голосования. Каждый из победителей получит приз в размере 75 тысяч рублей.

Напомним, в «Золотое кольцо» вошли 10 городов и сел Нижегородской области: Арзамас, Богородск, Выкса, Большое Болдино, Городец, Дивеево, Пурех, Нижний Новгород, Павлово и Чкаловск. В 2027 году знаменитый маршрут отметит свое 60-летие.

Продвижение туристического потенциала регионов страны — одна из главных задач национального проекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект предполагает развитие инфраструктуры, производство оборудования, подготовку кадров для сферы туризма, продвижение путешествий по России, а также обеспечение качественного сервиса и безопасных, удобных поездок.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

