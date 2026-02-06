Новые туристические маршруты с аудиогидами появились в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: АНО "АСИРИС"

В Нижегородской области представили 13 новых туристических маршрутов (6+) и аудиогидов для путешествий по муниципалитетам региона. Проекты разработаны Агентством по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области при поддержке министерства туризма и промыслов региона.

Новая серия маршрутов рассчитана на разные форматы путешествий. Часть из них предназначена для автомобильных и автобусных поездок. Туристам предлагают отправиться из Нижнего Новгорода в рабочий поселок Большое Мурашкино, Балахну и Чкаловск, а также проехать по маршрутам из села Григорово Большемурашкинского округа в село Вельдеманово Перевозского округа и из Большого Мурашкина в Княгинино.

Для любителей пеших прогулок подготовлены аудиотуры по селу Пурех Чкаловского округа, селу Быковка Воротынского округа, селу Григорово, селу Вельдеманово, а также по Большому Мурашкину, Балахне, Чкаловску и Княгинино.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион последовательно развивает туристическое направление и создает новые форматы знакомства с его историей и культурой.

"В 2025 году в нашем регионе побывало пять миллионов человек. Большая доля туристов путешествует на автомобиле. Для них запуск аудиогидов позволяет превратить путь от одного населенного пункта к другому в увлекательную экскурсию", – отметил глава Нижегородской области.

Все маршруты размещены в свободном доступе на международной платформе IZI.TRAVEL. Ознакомиться с треками и перейти к аудиогидам также можно на сайте агентства "АСИРИС".

Использовать маршруты могут туристы, туроператоры, экскурсоводы и все, кто интересуется историей Нижегородской области.

Министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев пояснил, что маршруты представляют собой готовые сценарии для погружения в историю, культуру и атмосферу региона. В частности, во время поездки из Нижнего Новгорода в Чкаловск аудиогид знакомит путешественников с историей квартала Старое Канавино, Московского и Сормовского районов областного центра, а также с историей Заволжья.

"Выбирайте маршрут, запускайте аудиогид и отправляйтесь в путешествие по 100% настоящей России", - призвал Яковлев.

В министерстве также подчеркнули, что разработка новых маршрутов ведется в рамках целей и задач национального проекта "Туризм и гостеприимство", направленного на развитие внутреннего туризма и повышение привлекательности региона для гостей.

