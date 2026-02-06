Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
06 февраля 2026 15:35Новые туристические маршруты с аудиогидами появились в Нижегородской области
06 февраля 2026 14:17Продолжение "Акушера" с Никитой Панфиловым снимают в Нижнем Новгороде
06 февраля 2026 12:56ВТБ предоставил инвестору льготное финансирование для реставрации ОКН в Выксе
06 февраля 2026 12:22Сергей Малкин представил нижегородцам фильм "Здесь был Юра" с Хабенским
05 февраля 2026 15:41Точки концентрации талантов создадут в двух нижегородских библиотеках
05 февраля 2026 14:35Губернатор Глеб Никитин высказался о нехватке отелей в Нижнем Новгороде
05 февраля 2026 13:58Системы электроснабжения и освещения обновят в Нижегородском театре кукол
05 февраля 2026 11:13Информационный портал о Нижнем Новгороде запустили на туристической платформе "Погнали!"
05 февраля 2026 11:12Ярмарка объяснила очереди на выставку "АРТ МИР" в Нижнем Новгороде
04 февраля 2026 19:57Писательница из Нижнего Новгорода стала героиней документального сериала
Культура и отдых

Новые туристические маршруты с аудиогидами появились в Нижегородской области

06 февраля 2026 15:35 Культура и отдых
Новые туристические маршруты с аудиогидами появились в Нижегородской области

Фото: АНО "АСИРИС"

В Нижегородской области представили 13 новых туристических маршрутов (6+) и аудиогидов для путешествий по муниципалитетам региона. Проекты разработаны Агентством по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области при поддержке министерства туризма и промыслов региона.

Новая серия маршрутов рассчитана на разные форматы путешествий. Часть из них предназначена для автомобильных и автобусных поездок. Туристам предлагают отправиться из Нижнего Новгорода в рабочий поселок Большое Мурашкино, Балахну и Чкаловск, а также проехать по маршрутам из села Григорово Большемурашкинского округа в село Вельдеманово Перевозского округа и из Большого Мурашкина в Княгинино.

Для любителей пеших прогулок подготовлены аудиотуры по селу Пурех Чкаловского округа, селу Быковка Воротынского округа, селу Григорово, селу Вельдеманово, а также по Большому Мурашкину, Балахне, Чкаловску и Княгинино.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что регион последовательно развивает туристическое направление и создает новые форматы знакомства с его историей и культурой.

"В 2025 году в нашем регионе побывало пять миллионов человек. Большая доля туристов путешествует на автомобиле. Для них запуск аудиогидов позволяет превратить путь от одного населенного пункта к другому в увлекательную экскурсию", – отметил глава Нижегородской области.

Все маршруты размещены в свободном доступе на международной платформе IZI.TRAVEL. Ознакомиться с треками и перейти к аудиогидам также можно на сайте агентства "АСИРИС".

Использовать маршруты могут туристы, туроператоры, экскурсоводы и все, кто интересуется историей Нижегородской области.

Министр туризма и промыслов региона Сергей Яковлев пояснил, что маршруты представляют собой готовые сценарии для погружения в историю, культуру и атмосферу региона. В частности, во время поездки из Нижнего Новгорода в Чкаловск аудиогид знакомит путешественников с историей квартала Старое Канавино, Московского и Сормовского районов областного центра, а также с историей Заволжья.

"Выбирайте маршрут, запускайте аудиогид и отправляйтесь в путешествие по 100% настоящей России", - призвал Яковлев.

В министерстве также подчеркнули, что разработка новых маршрутов ведется в рамках целей и задач национального проекта "Туризм и гостеприимство", направленного на развитие внутреннего туризма и повышение привлекательности региона для гостей.

Ранее губернатор Глеб Никитин высказался о нехватке отелей в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АСИРИС Путешествия Туризм
Поделиться:
Новости по теме
05 февраля 2026 11:13Информационный портал о Нижнем Новгороде запустили на туристической платформе "Погнали!"
28 января 2026 06:13Нижегородская область вошла в топ-3 регионов России по устойчивости развития туризма
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных