Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
09 февраля 2026 18:29Глеб Никитин поручил решить проблему очередей на выставке "АРТ МИР"
09 февраля 2026 15:50Здание на Ульянова,11 отремонтировали для школы искусств в Нижнем Новгороде
09 февраля 2026 13:24Нижегородцев приглашают принять участие в творческом конкурсе "Коллекция путешествий по Золотому кольцу"
08 февраля 2026 09:00Колокольню Феодоровского мужского монастыря начали восстанавливать в Городце
07 февраля 2026 08:19Стало известно, какие сериалы снимут в Нижнем Новгороде
06 февраля 2026 15:35Новые туристические маршруты с аудиогидами появились в Нижегородской области
06 февраля 2026 15:34Нижегородская область присоединилась к рекорду России на Слете послов гостеприимства
06 февраля 2026 14:17Продолжение "Акушера" с Никитой Панфиловым снимают в Нижнем Новгороде
06 февраля 2026 12:56ВТБ предоставил инвестору льготное финансирование для реставрации ОКН в Выксе
06 февраля 2026 12:22Сергей Малкин представил нижегородцам фильм "Здесь был Юра" с Хабенским
Культура и отдых

Глеб Никитин поручил решить проблему очередей на выставке "АРТ МИР"

09 февраля 2026 18:29 Культура и отдых
Глеб Никитин поручил решить проблему очередей на выставке АРТ МИР

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отреагировал на обращения жителей, связанные с большими очередями на выставке "АРТ МИР" (0+), которая шла на Нижегородской ярмарке с 31 января по 8 февраля.

По словам главы региона, высокий интерес со стороны публики стал причиной значительного наплыва гостей. За девять дней работы выставку посетили 75 тысяч человек.

“К сожалению, некоторые посетители столкнулись с очередями из-за большого потока гостей. Поручил проработать организационные решения, чтобы избежать очередей в будущем", — написал Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Ранее ситуацию с очередями прокомментировали представители Нижегородской ярмарки. Организаторы подчеркнули, что выставочные павильоны имеют ограниченную вместимость, поэтому в этом году было принято решение контролировать поток входящих, чтобы избежать наплыва гостей в залах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выставка Глеб Никитин Жалобы
Поделиться:
Новости по теме
09 февраля 2026 15:50Здание на Ульянова,11 отремонтировали для школы искусств в Нижнем Новгороде
06 февраля 2026 15:35Новые туристические маршруты с аудиогидами появились в Нижегородской области
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
АРТ МИР 2026 на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
30 января 2026 22:52"АРТ МИР 2026" на Нижегородской ярмарке: самые яркие фото с открытия
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных