Глеб Никитин поручил решить проблему очередей на выставке "АРТ МИР" Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отреагировал на обращения жителей, связанные с большими очередями на выставке "АРТ МИР" (0+), которая шла на Нижегородской ярмарке с 31 января по 8 февраля.

По словам главы региона, высокий интерес со стороны публики стал причиной значительного наплыва гостей. За девять дней работы выставку посетили 75 тысяч человек.

“К сожалению, некоторые посетители столкнулись с очередями из-за большого потока гостей. Поручил проработать организационные решения, чтобы избежать очередей в будущем", — написал Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Ранее ситуацию с очередями прокомментировали представители Нижегородской ярмарки. Организаторы подчеркнули, что выставочные павильоны имеют ограниченную вместимость, поэтому в этом году было принято решение контролировать поток входящих, чтобы избежать наплыва гостей в залах.