Глеб Никитин поручил решить проблему очередей на выставке "АРТ МИР"

Фото:
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отреагировал на обращения жителей, связанные с большими очередями на выставке "АРТ МИР" (0+), которая шла на Нижегородской ярмарке с 31 января по 8 февраля.
По словам главы региона, высокий интерес со стороны публики стал причиной значительного наплыва гостей. За девять дней работы выставку посетили 75 тысяч человек.
“К сожалению, некоторые посетители столкнулись с очередями из-за большого потока гостей. Поручил проработать организационные решения, чтобы избежать очередей в будущем", — написал Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Ранее ситуацию с очередями прокомментировали представители Нижегородской ярмарки. Организаторы подчеркнули, что выставочные павильоны имеют ограниченную вместимость, поэтому в этом году было принято решение контролировать поток входящих, чтобы избежать наплыва гостей в залах.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+