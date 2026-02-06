Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

ВТБ предоставил инвестору льготное финансирование для реставрации ОКН в Выксе

06 февраля 2026 12:56
ВТБ предоставил инвестору льготное финансирование для реставрации ОКН в Выксе

Фото: предоставлено ВТБ

В рамках реализации программы льготного кредитования объектов культурного наследия (ОКН), оператором которой является ДОМ.РФ, ВТБ предоставил средства для восстановления двух объектов в Псковской и Нижегородской областях. Общая сумма финансирования составила 350 млн рублей с привлечением поручительств Корпорации МСП.

В Пскове инвестор ООО «Августина» планирует отреставрировать жилой дом, построенный в 1950 году. Проект предусматривает сохранение архитектурных характеристик, а также создание коммерческих помещений на цокольном этаже. В Нижегородской области индивидуальный предприниматель Р.Н. Фролов получил финансирование на реставрацию «Охотничьего домика (мыза)» XVIII века, расположенного на берегу Оки. Объект будет использоваться в качестве гостиницы и лечебного санатория, расширяя возможности туристической и рекреационной инфраструктуры региона.

«Выкса последовательно развивается как туристический центр — через культуру, городскую среду и инфраструктуру. Восстановление «Охотничьего домика», связанного с именем братьев Баташевых, вписывается в эту логику: проект сохраняет исторический объект и одновременно помогает решать задачу с нехваткой гостиничных мест в районе. ВТБ открыл индивидуальному предпринимателю Роману Фролову кредитную линию на 300 млн рублей, завершение реконструкции запланировано на 2030 год», — отметил управляющий ВТБ в Нижегородской области Всеволод Евстигнеев.

«Программа льготного кредитования реставрации объектов культурного наследия — важный механизм поддержки инвесторов, который делает проекты по сохранению исторических зданий экономически жизнеспособными. Он позволяет сочетать сохранение исторической среды с адаптацией объектов под современные потребности регионов. Простота и эффективность условий программы в конечном счете положительно сказываются на развитии туристической инфраструктуры», — рассказал Иван Розинский, руководитель департамента кредитования регионального бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

«Для ДОМ.РФ как оператора программы льготного кредитования очень важно, что интерес к ней со стороны бизнеса продолжает расти, а банки-партнеры приступают к финансированию реставрации объектов в регионах. Мы продолжим работать над развитием инструментов поддержки и привлечением новых инвесторов в проекты по восстановлению ОКН, упрощением клиентского пути и новыми возможностями платформы наследие.дом.рф, где представлены актуальные условия программы, объекты для инвестирования из разных регионов нашей страны и другая информация для инвесторов», — отметил Алексей Ниденс, первый заместитель генерального дирктора ДОМ.РФ.

Программа направлена на поддержку проектов по восстановлению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. 

