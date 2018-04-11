Пожар на предприятии "Автоглушитель" на площади 400 кв метров произошёл в Нижнем Новгороде 12 апреля Происшествия

Фото: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Пожар на предприятии "Автоглушитель" на площади 400 кв метров произошёл в Нижнем Новгороде 12 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в производственном корпусе предприятия по адресу: ул. Памирская, д. 11-ц (Ленинский район) поступило в ЦУКС МЧС в 11:40.

В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано: 101 человек, 28 единиц техники, в том числе 90 сотрудников, 24 единицы техники от МЧС. В 12:35 пожар был локализован на площади 400 кв. метров, в 13:08 – ликвидировано открытое горение, в 13:43 – ликвидированы последствия пожара. Эвакуировано 30 человек, детей нет. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Отмечается, что испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" на месте пожара проведен забор воздуха на предмет превышения ПДК.