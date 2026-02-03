Экс-зампред нижегородского "Яблока" получил 8 лет за фейки про армию Происшествия

Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно приговорил бывшего заместителя председателя регионального отделения партии "Яблоко" Алексея Садомовского* к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает "Ъ-Приволжье".

Садомовского признали виновным по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ - "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ". Поводом для возбуждения дела стали три публикации в его аккаунтах в социальных сетях.

Суд также постановил запретить Садомовскому в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов и обращений в интернете.

Сам фигурант дела уже несколько лет находится за границей. Адвокат Садомовского Евгений Губин сообщил "Ъ-Приволжье", что защита не согласна с вынесенным приговором и готовит апелляцию.

Ранее сообщалось о задержании экс-заммэра Сарова и директора по строительству "Атомстройэкспорта" Михаила Щербака по обвинению в финансировании экстремистской организации.

* В 2025 году Алексея Садомовского внесли в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.