Экс-зампред нижегородского "Яблока" получил 8 лет за фейки про армию

Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно приговорил бывшего заместителя председателя регионального отделения партии "Яблоко" Алексея Садомовского* к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает "Ъ-Приволжье".
Садомовского признали виновным по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ - "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил РФ". Поводом для возбуждения дела стали три публикации в его аккаунтах в социальных сетях.
Суд также постановил запретить Садомовскому в течение двух лет заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов и обращений в интернете.
Сам фигурант дела уже несколько лет находится за границей. Адвокат Садомовского Евгений Губин сообщил "Ъ-Приволжье", что защита не согласна с вынесенным приговором и готовит апелляцию.
Ранее сообщалось о задержании экс-заммэра Сарова и директора по строительству "Атомстройэкспорта" Михаила Щербака по обвинению в финансировании экстремистской организации.
* В 2025 году Алексея Садомовского внесли в перечень лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+