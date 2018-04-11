"Ситуация с депутатом Думы Арзамаса – эхо арзамасской войны", - Игорь Соловьёв Политика

Игорь Соловьёв

"Ситуация с депутатом Думы Арзамаса Романом Лаптевым, у которого по решению суда изымают квартиру в пользу государства, имеет своеобразную историю, корни которой относятся к так называемой арзамасской войне", - заявил эксперт "Минин-центра", кандидат политических наук Игорь Соловьёв, комментируя факт изъятия у депутата в пользу государства купленной в 2016 году квартиры.

Политолог напомнил, что после введения в городе одноглавой системы МСУ развернулось острое противостояние между двумя группами за контроль над единой системой управления. Лидером первой группы выступала Татьяна Парусова, вторую группу поддержало прежнее областное руководство, блок внутренней политики которой курировал Роман Антонов. В борьбу активно включилась городская прокуратура, в результате чего по прокурорскому представлению было отменено решение об избрании Парусовой председателем Гордумы (Роман Лаптев был тогда ее замом). В итоге главой города-главой администрации был избран Михаил Мухин, а председателем Гордумы – Игорь Плотичкин.

"История имела активное продолжение – против сторонников Татьяны Парусовой развернулась активная зачистка. По решению президиума НРО "Единой России" Татьяна Парусова и несколько ее сторонников были исключены из партии, в отношении других были приняты решения о партийных взысканиях", - рассказал Соловьёв.

Он также отметил, что депутат Роман Лаптев относился к последовательным сторонникам Татьяны Парусовой и давление на него началось задолго до выборов одноглавой власти Арзамаса. "В ноябре 2016 года Лаптев был исключен из "Единой России", а в середине года началась проверка по декларированию налогов за 2016 год. Показательно, что активную роль в этом сыграл внутриполитический блок областного правительства, который активизировал именно проверку о декларировании средств на покупку квартиры", - подчеркнул эксперт.

"Следует отметить, что борьба с политическим оппонентами в Арзамасе по партийной и административно-силовой линии проходила достаточно жестко, на уровне "фола". Сегодняшнее решение суда по депутату Лаптеву можно рассматривать как запоздавший отголосок применения тех методов. Без сомнения, вопрос соблюдения антикоррупционного законодательства является приоритетным. Однако в случае с депутатом Гордумы Арзамаса эта антикоррупционная часть не просматривается – всплывает целый пласт политически ангажированных действий", - заявил Соловьёв.

"Новая система административного и политического управления, которая сложилась сегодня в Нижегородской области, ориентирована явно на другие методы. И ситуация с депутатом Лаптевым может являться показателем – что возобладает? Инерционно проявившийся заказ против политического оппонента, или четкое соблюдение всех юридических аспектов свобод и имущественных прав гражданина?", - заключил политолог.

Напомним, что 12 апреля суд обратил в доход России квартиру депутата Думы Арзамаса Нижегородской области. Сам депутат утверждает, что решение суда - ангажировано и связано с его депутатской деятельностью.