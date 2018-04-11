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Культура и отдых

Нижегородский актёр Олег Шапков получил "Золотую маску"

16 апреля 2018 16:36  [121] Культура и отдых

Актёр нижегородского театра драмы Олег Шапков получил "Золотую маску" в номинации "Работа актёра в кукольном спектакле". Об этом сообщается на сайте премии 15 апреля 2018 года.

Кукольная мистерия "И дольше века длится день" (12+) по прозе Чингиза Айтматова, созданная командой московского Музея истории ГУЛАГа и творческим объединением "Таратумб" (Москва), стала номинантом премии как лучший кукольный спектакль. Также была отмечена лучшая работа актера (Олег Шапков) и лучшая работа художника (Виктор Никоненко).

Режиссеры спектакля: Ольга Шайдуллина (она же композитор) и Антон Калипанов, продюсер - Роман Романов. В спектакле были заняты артисты из разных театров: Евгений Козлов, Ирина Латушко, Вячеслав Ямбор (бывший актёр нижегородского ТЮЗа), Татьяна Саруханова и Олег Шапков.

"Пронзительную историю рассказывают четыре артиста и девять кукол. Их маленький игрушечный мирок пытается охватить всю безграничность жизни и Вселенной: от верблюда, бредущего вдоль железнодорожного полотна, до запуска ракет к иным галактикам. В основе спектакля судьба семьи, которую в 1953 году забросило в маленький станционный поселок среди бескрайней казахской степи", - говорится в анонсе к спектаклю.

СПРАВКА:
Олег Вячеславович Шапков - родился 8 июня 1971 года в Павлово Горьковской области. В 1995 году окончил Нижегородское театральное училище (курс Богомазова В. Ф.)

С 1995-2012 годах работал в Нижегородском академическом театре драмы им. М.Горького. Играл в спектаклях Антона Маркова при Доме Актёра, Маленького театра Натальи Заякиной, Нижегородского ТЮЗа.

Актер и учредитель Театра одновременной игры "Zоопарк". С 2012 по 2015 год работал в Пермском академическом театре.

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