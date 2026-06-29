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Культура и отдых

В Нижегородском музее заповеднике стартовали праздничные мероприятия к 130-летию музея

29 июня 2026 14:10 Культура и отдых
В Нижегородском музее заповеднике стартовали праздничные мероприятия к 130-летию музея

Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

В Нижегородском музее-заповеднике стартовали праздничные мероприятия, приуроченные к 130-летию музея. В главном здании Нижегородского музея-заповедника — Усадьбе Рукавишниковых — состоялась презентация документально-публицистического фильма «Хранители», созданного к юбилею музея. Об этом сообщает министерство культуры Нижегородской области.

«Это очень большое событие в жизни музея! Он открыт в 1896 году в год проведения XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. Специально для этого Дмитриевская башня была отреставрирована под руководством в том числе архитектора Павла Малиновского, который курировал работы и на строительстве Николаевского театра. Сейчас музей-заповедник — это развитая сеть филиалов не только в Нижнем Новгороде, но и в Арзамасе. Это самая большая коллекция экспонатов, прекрасные показатели по „Пушкинской карте“, коллектив профессионалов. Все это позволяет нашему музею быть флагманским музеем региона», — отметил заместитель министра культуры Нижегородской области Михаил Пельченков.

Документально-публицистический фильм «Хранители» создан специально к 130-летию музея-заповедника. Кинолента рассказывает о сложном пути, который прошел музей за свою более чем вековую историю. Зрителям представили ключевые этапы становления учреждения, историю формирования уникальных коллекций и подвиги музейщиков по спасению бесценных экспонатов в суровые годы Великой Отечественной войны. Отдельное внимание в фильме уделено многообразию филиалов, которые сегодня входят в состав музейного объединения и сохраняют исторический облик Нижнего Новгорода и области.

«Нижегородский музей-заповедник сегодня — это содружество филиалов, каждый из которых обладает неповторимым лицом и атмосферой. Музей бережно хранит богатейшие коллекции и при этом активно идет в ногу со временем, используя современные технологии, открывая новые выставочные залы и вовлекая в свои программы молодежь. Мы пытаемся построить прочный мост между прошлым и будущим, закладывающий основы патриотического воспитания и уважения к своим корням», — рассказал генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов.

Особая ценность кинокартины — эксклюзивные интервью, записанные со старейшими сотрудниками музея-заповедника. Своими воспоминаниями и секретами мастерства на экране поделились хранители музейных предметов Елена Вешнякова и Людмила Шакулова, а также ведущие специалисты профильных отделов. Их личные истории и преданность профессии позволили зрителям заглянуть за кулисы музейной жизни.

В рамках празднования юбилея Нижегородского музея-заповедника запланирован целый ряд мероприятий. Так, во дворе Усадьбы Рукавишниковых пройдет фестиваль «Музейное лето 130». Это серия тематических программ: 3 июля в 18:00 гостей ждет программа «Художественная симфония» с лекцией и мастер-классом; 18 июля в 17:00 — «Цветочная симфония» с рассказом о садовых традициях начала XX века и мастер-классом по составлению букета; а 25 июля в 17:00 — «Гастрономическая симфония» с застольем.

Фестиваль «Народной культуры Фест», который пройдёт 4 июля с 12:00 до 20:00 в Нижегородском кремле, объединит живое народное творчество, ярмарку мастеров, лекции и мастер‑классы. Так, с 12:00 до 17:40 на главной сцене между Кладовой и Никольской башнями гостей ждет премьера спектакля «Очарованный миром» по мотивам жизни и творчества писателя Сергея Афоньшина, а также концертная программа при участии нижегородских фольклорных ансамблей и студентов Нижегородского музыкального училища имени М.А. Балакирева. С 14:00 до 18:00 в сквере у памятника Святому князю Димитрию Донскому и его супруге княгине Ефросинье состоится лекторий фестиваля, где выступят эксперт Института наследия и современного общества Российского государственного гуманитарного института Даниил Крапчунов, основатель частного культурного центра «Лев и вишня» Наталья Дукантони, заведующая научно-просветительским отделом музея-заповедника «Щелоковский хутор» Ольга Ляпаева и другие участники. В Еловом сквере с 14:00 до 18:00 состоится интерактивная программа «Где песня льется, там легче живется» с участием фольклорного ансамбля и гастрономическим сопровождением. На часть мероприятий необходима предварительная регистрация.

Также 5 и 6 июля запланированы специальные экскурсии в арзамасском филиале «Музей городового магистрата».

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