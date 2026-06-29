Дом Рукавишникова на Большой Печерской продали инвестору за 69,09 млн рублей Культура и отдых

Фото: Max-канал Егора Полякова

В Нижнем Новгороде определен инвестор для дома В. М. Рукавишникова на улице Большой Печерской. Об итогах аукциона сообщил замгубернатора региона Егор Поляков.

Объект культурного наследия весной 2026 года выставило на торги КП НО «Регнедвижимость». Победителем конкурса стало ООО «Окский технопарк», которое приобрело здание по начальной цене 69,09 млн рублей.

Согласно условиям, новый собственник обязан провести работы по сохранению и восстановлению дома в течение трех лет со дня утверждения охранного обязательства. В дальнейшем здание может быть приспособлено под культурно-общественный центр или ресторан.

Дом был построен в 1888 году как часть городской усадьбы состоятельного купца Рукавишникова. Архитектурный облик выполнен в стиле поздней эклектики с элементами модерна, а фасад украшен характерными для конца XIX века декоративными деталями.

Горожанам здание также известно как одна из площадок съемок фильма Алексея Балабанова «Жмурки». Частичная реставрация объекта уже проводилась в 2021—2023 годах.

Ранее сообщалось, что Дом Маклакова в Павлове продали за 10,9 млн рублей.