Баста рассказал, в чём другим городам стоит равняться на Нижний Новгород

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«Нижний Новгород делает то, что должны делать все города России — бороться за каждого туриста и радовать местных жителей», — заявил рэпер Баста перед концертом (16+) на «Совкомбанк Арене». Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород».
Отвечая на вопрос о прогулке по городу, артист отметил, что приезжает сюда не впервые. По его словам, он был в Нижнем Новгороде около 15−17 лет назад. Баста подчеркнул, что город заметно преобразился с того времени.
«Вообще супер, прекрасный город. Супер изменения, хорошие», — поделился он.
Также рэпер рассказал, что по пути заехал в церковь, где, по его словам, находятся мощи Георгия Победоносца. Это стало для него открытием.
Ранее своими впечатлениями о Нижнем Новгороде поделилась актриса Ирина Пегова.
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