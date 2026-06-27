20 нижегородских школьников из «Артека» отправили домой на поезде Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

20 нижегородских школьников, отдыхавших в «Артеке», централизованно возвращаются домой. Поезд с детьми отправился из Анапы вечером 26 июня, в Нижний Новгород они прибудут 28 июня. Об этом в своем Max-канале сообщил министр образования региона Михаил Пучков.

По его словам, всего по региональной квоте на смену в «Артек» заехали 29 ребят, ещё шесть детей отдыхали по коммерческим и тематическим путёвкам.

В итоге 14 школьников по решению родителей продолжили отдых в лагере Краснодарского края, одного ребёнка передали родственникам, а 20 возвращаются организованно в сопровождении сотрудников центра «Вега». Министр уточнил, что дети едут в одном вагоне и обеспечены горячим питанием.

Ранее сообщалось, что в Крыму до 1 сентября приостановлен приём и размещение детей в летних лагерях. Соответствующее решение 22 июня подписал глава республики Сергей Аксёнов, подчеркнув, что мера направлена на обеспечение общественной безопасности.