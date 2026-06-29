Уроженка Нижнего Новгорода Алла Малкова снялась в комедии «Зовите Витю!» Культура и отдых

Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра КИОН

Уроженка Нижнего Новгорода Алла Малкова приняла участие в съемках паранормальной комедии «Зовите Витю!» (16+).

По замыслу создателей, сериал состоит из трогательных мини-историй: в каждом эпизоде появляются новые призраки со своими незавершенными делами.

Проект рассказывает об экстрасенсе-шарлатане Вите, который зарабатывает на доверчивых клиентах, изображая общение с духами. Его привычная жизнь меняется, когда блогер Саша решает снять разоблачение. В этот момент герой неожиданно начинает видеть призраков по-настоящему и не понимает, что делать с появившимся даром. Зато мысли по этому поводу есть у скептически настроенной журналистки — она получает шанс на сенсацию.

Главные роли исполнили Илья Соболев и Саша Бортич. Алла Малкова сыграла одну из ключевых героинь — бабушку Вити.

По итогам V фестиваля контента стриминговых платформ ORIGINAL+ сериал признали самым ожидаемым проектом по версии индустриального жюри, а Илья Соболев получил награду в номинации «Оригинальный актер».

Режиссером выступил Денис Тяпичев, проект создан ON Студией и студией LOOKFILM. В актерский состав также вошли Сергей Рост, Риналь Мухаметов, Мария Смольникова, Александра Флоринская, Александр Клюквин и другие. Сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «КИОН» группы МТС 1 июля.