Более 10 тысяч нижегородцев посетили первый фестиваль «Большая Театральная» Культура и отдых

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

В Нижнем Новгороде завершились фестивальные дни проекта «Большая Театральная», которые проходили с 26 по 28 июня на Большой Покровской при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Проект «Большая Театральная», реализуемый Нижегородским региональным отделением Союза театральных деятелей России, стартовал в начале июня с открытия выставочных и специальных форматов и собрал более 10 тысяч зрителей. В минувшие выходные завершилась трёхдневная фестивальная программа, объединившая театральные площадки, городские пространства и профессиональное театральное сообщество.

«Исторически сложилось, что именно улица Большая Покровская является „самой театральной“ в городе — здесь расположены Нижегородский театр драмы, Нижегородский театр кукол, театр комедии, Учебный театр нашего театрального училища, частные театральные объединения. Ежедневно по Большой Покровской проходят тысячи людей, поэтому выход представителей театрального сообщества навстречу этой огромной аудитории был логичен и ожидаем. Кроме того, фестиваль сделал то, о чем мы давно говорим, — ему удалось собрать вместе академические театры, муниципальные коллективы, независимые проекты. Фестиваль показал нижегородские театры не как набор отдельных организаций, а как единую культурную среду, которая ищет и находит новые формы общения со зрителем», — отметил заместитель министра культуры Нижегородской области Михаил Пельченков.

Фестиваль открылся пресс-конференцией с участием председателя Нижегородского регионального отделения Союза театральных деятелей России Сергея Кабайло, руководителя Центра театрального мастерства Евгения Пыхтина, исполнительного директора фестиваля «Большая Театральная» Александра Громова. Спикеры рассказали о значении нового фестиваля для театральной жизни региона, его концепции и роли в развитии культурной среды Нижнего Новгорода.

Для зрителей фестиваль открыла музыкально-литературная композиция «Сказ про Федота-стрельца удалого молодца» в исполнении Нижегородского русского народного оркестра имени В.А. Кузнецова под руководством Бориса Схиртладзе. Художественное слово представил артист Нижегородского театра «Вера» Дмитрий Суханов. Вечером главная сцена фестиваля собрала более 700 зрителей на концерте актера театра и кино Ивана Замотаева и группы «Замотаев Бэнд», который стал самым масштабным событием первого дня.

Программа фестиваля «Большая Театральная» была выстроена вокруг пяти тематических направлений — «путей», через которые зрители могли увидеть театр с разных сторон. «Путь к зрителю» объединил концерты и открытые городские события. Музыкально-поэтическую программу в рамках этого направления поддерживали концерт Лилии Шайхитдиновой и трио «Дамские пальчики», проект «М. Б.» с участием Льва Харламова и трио «Киты и Звезды», а также концертная программа театрального объединения «Х.О.Р. № 6».

Еще одно направление фестиваля — «Путь актера», включавшее встречи с артистами, стендап-проекты, музыкальные и поэтические программы. Одним из самых востребованных мероприятий в рамках этого направления стал стендап-проект «Однокурсницы. Диалоги и импровизации». В нем приняли участие выпускницы Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева Ирина Пегова, которая является уроженкой города Выкса Нижегородской области, и Наталья Кузнецова. Бывшие однокурсницы Нижегородского театрального училища встретились со зрителями, чтобы поговорить без заранее подготовленного сценария о профессии, учебе, творческом пути, случайностях, определивших их судьбу, ироничном стечение обстоятельств и закулисной жизни. Их пришли послушать около 100 человек.

«Я сначала поступила учиться на драматическую артистку, а только после этого пошла в театр как зритель. До этого я никогда в жизни в театре не была, потому что у нас не было в городе театра, и по телевизору никогда ничего подобного не смотрела. Я познакомилась непосредственно с театром только в студенческие годы — была совершенно очарована и влюблена в драмтеатр и все его постановки», — поделилась своими воспоминаниями на встрече российская артистка театра и кино Ирина Пегова.

В рамках проекта «Вне игры. Байки актеров» этого направления фестиваля зрители встретились с известными артистами нижегородских театров Алексеем Хореняком, Лилией Шайхитдиновой, Олегом Шапковым, Игорем Авровым, Игорем Смеловским, Анатолием Фирстовым и Сергеем Кабайло, а также режиссером Владимиром Золотарем. Открытые разговоры были посвящены театральной профессии, творческому пути, закулисным историям и личному опыту артистов.

Еще одной частью программы стали встречи выпускников Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева. Фестиваль объединил представителей разных поколений театральной школы: народных и заслуженных артистов России, актеров ведущих театров страны и молодых выпускников, продолжающих карьеру на крупнейших сценах Москвы и Санкт-Петербурга. Среди участников — народный артист России Анатолий Фирстов, ставший гостем сразу двух проектов фестиваля, заслуженные артистки России Ольга Берегова и Тамара Кириллова, артистка Александринского театра Анастасия Пантелеева, студентка ГИТИСа Варвара Балезина и актриса Нижегородского театра юного зрителя Анна Сильчук, лауреат и номинант региональных театральных премий.

Направление «Путь театра» включало спектакли репертуарных и независимых коллективов. Во второй день фестивальной программы одним из самых ожидаемых событий стал гастрольный показ рэп-мюзикла «Преступление и наказание» московского РЭП-театра. Постановка, уже получившая признание на крупнейших театральных фестивалях страны, представила современное прочтение романа Ф.М. Достоевского на сцене Нижнего Новгорода, объединив авторский текст, рэп и театральную драматургию. Зрителями постановки стали более 800 гостей и жителей Нижнего Новгорода.

Направление «Путь спектакля» раскрывало внутреннюю жизнь театра и включало выставку костюмов, фотовыставку. В пространстве «Магазин 800» и в его витринах для зрителей фестиваля работала выставка театральных костюмов Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина и сценографических макетов Нижегородского театра «Комедiя». Посетители увидели костюмы из репертуарных постановок, а также макеты спектаклей «Дульсинея Тобосская» и «Бешеные деньги», созданные художником-сценографом Борисом Шляминым. В начале Большой Покровской также работал медиастенд, где демонстрировался видеопроект «История нижегородского театра», материалы из архивов, собранные в этом ролике, станут частью большого документального фильма, который представят зрителям осенью.

Кроме того, более 180 зрителей в фестивальные дни посетили театрализованные ночные экскурсии по закулисью нижегородских театров.

«Путь истории» был посвящен памяти и преемственности, он включал онлайн-проекты и документальные спектакли, которые рассказали о людях, чьи судьбы связаны с развитием нижегородского и российского театра. Отдельное место в программе заняли два документальных спектакля Центра театрального мастерства, созданные специально для фестиваля. Они были посвящены выдающимся деятелям отечественной театральной культуры — Федору Шаляпину, Максиму Горькому и народному артисту СССР Евгению Евстигнееву, чьи судьбы неразрывно связаны с Нижним Новгородом.

В программе фестиваля приняли участие 14 театров и театральных коллективов, среди которых Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С. Пушкина, Нижегородский государственный академический театр кукол, Нижегородский государственный академический театр драмы имени М. Горького, Нижегородский театр «Комедiя», Нижегородский театр юного зрителя, Нижегородский театр «Вера», Нижегородский театр музыкально-пластической драмы «Преображение», Центр театрального мастерства, Учебный театр Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева, творческое объединение «Нетеатр», театр «Камер-юнкер», театр РазноОбразных Историй «КвАРТа», Нижегородский независимый театр «На Счастливой», театр «Черная КуКурица». Они представили 37 мероприятий различных форматов.

Фестивальные дни «Большой Театральной» стали для зрителей возможностью пройти собственный маршрут по театральному Нижнему: от концертов и спектаклей на открытых площадках до разговоров с артистами, выставок, ночного закулисья и документальных историй о людях, благодаря которым формировалась театральная культура города.

Проект «Большая Театральная» продолжится в онлайн-формате, а его финальной точкой станут очные мероприятия в сентябре.

Напомним, что фестиваль «Большая Театральная» посвящен 150-летию Союза театральных деятелей России и 90-летию Нижегородского регионального отделения Союза театральный деятелей России.