Суд снова приостановил на три месяца деятельность пекарни "Хлебница" в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приостановил на три месяца деятельность магазина-кулинарии "Пекарня "Хлебница" в Нижнем Новгороде за нарушения санитарных правил. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области 17 апреля 2018 года.

По результатам проверок Роспотребнадзора в магазине-кулинарии на ул.Веденяпина, д.14 были установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. В частности, в магазине-кулинарии шкаф для верхней одежды персонала размещён в туалете, вход в туалет предусмотрен непосредственно из производственного помещения, производственный цех не оборудован раковиной для мытья рук, система канализации магазина-кулинарии объединена с канализацией жилого дома и другие нарушения.

Автозаводским районным судом ИП Юсипов Д.С. был привлечен к административной ответственности по ст.6.6 КоАП РФ, деятельность магазина приостановлена на 90 суток.

Напомним, что в августе 2017 года суд приостановил за аналогичные нарушения деятельность магазина-кулинарии "Пекарня "Хлебница", принадлежащей этому же предпринимателю, но расположенной на ул. Родионова.