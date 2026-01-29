Нижегородцам рассказали, у кого есть приоритет при поступлении в Школу 800 Общество

Фото: Анастасия Назарова

У детей, чьи братья или сестры уже учатся в Школе 800, есть преимущество при поступлении. Об этом сообщил директор образовательного учреждения Марк Сартан в рамках интернет-конференции на сайте НИА "Нижний Новгород".

На вопрос жительницы Сормова, чей младший ребенок готовится пойти в первый класс, а старший уже учится в одном из корпусов Школы 800, Сартан ответил, что у ее ребенка есть преимущество.

"В период приемной кампании вам нужно при создании анкеты ребенка в личном кабинете отметить, что у вас имеются основания для первоочередного приема, и прикрепить свидетельства о рождении двух детей: того, кто уже у нас учится, и того, кто претендует на поступление. В целом, процедура поступления не будет отличаться от стандартной", — уточнил директор.

Еще один вопрос касался возможности приоритетного поступления в первый класс по месту прописки. "Живем в соседнем со школой доме", — написала другая участница конференции.

"Прописка не имеет значения, поскольку у Школы 800 нет и не было микроучастков, в отличие от муниципальных школ. К нам может поступить любой желающий при выполнении условий приема", — пояснил Сартан.

Напомним, что вопросы Марку Сартану, касающиеся приемной кампании 2026-2027, принимаются на сайте НИА "Нижний Новгород" до 28 февраля. Прежде чем задавать свой вопрос, рекомендуем прочитать ответы на ранее заданные вопросы.