АО "Транснефть – Верхняя Волга" продиагностировало 269 км нефтепроводов в январе 2026 года Общество

С начала 2026 года АО «Транснефть – Верхняя Волга» провело плановую внутритрубную диагностику участков магистральных нефтепроводов протяженностью 269 километров. Диагностические работы были выполнены также на резервных нитках МН «Сургут-Полоцк» и МНПП «Новки-Рязань».

Для получения информации о техническом состоянии труб применялись современные диагностические комплексы, включая магнитные комбинированные и ультразвуковые дефектоскопы, а также многоканальные профилемеры с навигационной системой. Оборудование позволяет оценить геометрию трубы, выявить возможные дефекты металла и сварных соединений, включая коррозионные повреждения и трещины.

Проведенные мероприятия являются частью программы обеспечения безаварийной и бесперебойной эксплуатации трубопроводной системы.