Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 января 2026 17:35Минздрав опроверг новость о сокращении сроков лечения гриппа до 9 дней
29 января 2026 17:17В России предложили запретить рекламу фастфуда с участием детей
29 января 2026 16:55Нижегородская ГИБДД опровергла изъятие номеров ЕКХ у автовладельцев
29 января 2026 16:39Нижегородцам рассказали, у кого есть приоритет при поступлении в Школу 800
29 января 2026 16:30АО "Транснефть – Верхняя Волга" продиагностировало 269 км нефтепроводов в январе 2026 года
29 января 2026 16:20Редкую хищную птицу спасли в Нижнем Новгороде
29 января 2026 16:01Мобильную сеть усилили в Семенове на фоне роста турпотока
29 января 2026 15:48Трактор снес трубу и оставил людей без газа в Нижнем Новгороде
29 января 2026 15:32Две деревни исчезли, а еще восемь стали селами в Нижегородской области
29 января 2026 15:15Нижегородским медикам повысили размер минимальных окладов
Общество

АО "Транснефть – Верхняя Волга" продиагностировало 269 км нефтепроводов в январе 2026 года

29 января 2026 16:30 Общество
АО Транснефть – Верхняя Волга продиагностировало 269 км нефтепроводов в январе 2026 года

С начала 2026 года АО «Транснефть – Верхняя Волга» провело плановую внутритрубную диагностику участков магистральных нефтепроводов протяженностью 269 километров. Диагностические работы были выполнены также на резервных нитках МН «Сургут-Полоцк» и МНПП «Новки-Рязань». 

Для получения информации о техническом состоянии труб применялись современные диагностические комплексы, включая магнитные комбинированные и ультразвуковые дефектоскопы, а также многоканальные профилемеры с навигационной системой. Оборудование позволяет оценить геометрию трубы, выявить возможные дефекты металла и сварных соединений, включая коррозионные повреждения и трещины.

Проведенные мероприятия являются частью программы обеспечения безаварийной и бесперебойной эксплуатации трубопроводной системы.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных