Нижегородские полицейские помогли водителям большегрузов на заснеженных слонах Общество

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Кстовском районе сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителям грузовиков, застрявшим на склонах трассы М‑7 "Волга" после обильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Затор образовался 29 января на участках автодороги с интенсивными подъёмами — на 445-м, 458-м и 463-м километрах. Из-за скользкого дорожного покрытия большегрузы не могли продолжить движение самостоятельно.

Для буксировки фур инспекторы использовали патрульный автомобиль. Благодаря оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции транспорт удалось вывести из затруднительных участков.

В операции приняли участие Михаил Колесов, Денис Садыков, Андрей Кревский, Антон Мелешкин и Айрат Неваев.

Кроме того, сотрудники полиции обеспечили сопровождение снегоуборочной техники, которая проводила очистку и обработку трассы противогололёдными средствами.

Сообщалось, что вечером 29 января Нижний Новгород встал в 10-балльных пробках. Синоптики предупредили, что снегопад продолжится и ночью 30 января.