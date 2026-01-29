В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Нижегородские полицейские помогли водителям большегрузов на заснеженных слонах

29 января 2026 19:28 Общество
Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Кстовском районе сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителям грузовиков, застрявшим на склонах трассы М‑7 "Волга" после обильного снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Затор образовался 29 января на участках автодороги с интенсивными подъёмами — на 445-м, 458-м и 463-м километрах. Из-за скользкого дорожного покрытия большегрузы не могли продолжить движение самостоятельно.

Для буксировки фур инспекторы использовали патрульный автомобиль. Благодаря оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции транспорт удалось вывести из затруднительных участков.

В операции приняли участие Михаил Колесов, Денис Садыков, Андрей Кревский, Антон Мелешкин и Айрат Неваев.

Кроме того, сотрудники полиции обеспечили сопровождение снегоуборочной техники, которая проводила очистку и обработку трассы противогололёдными средствами.

Сообщалось, что вечером 29 января Нижний Новгород встал в 10-балльных пробках. Синоптики предупредили, что снегопад продолжится и ночью 30 января. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
М-7 МВД Снег
