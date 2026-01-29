Нижегородские ИТ-компании могут пройти отбор в акселерационную программу Минцифры Общество

Фото: 632809,632696

Минцифры РФ совместно с Фондом развития интернет-инициатив запустили первый в 2026 году конкурсный отбор в федеральный акселератор "Спринт 2.0". Это бесплатная программа для российских ИТ-компаний, создающих продукты для замены иностранного программного обеспечения в ключевых отраслях экономики. Она осуществляется в рамках федерального проекта "Отечественные решения" нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина.

Условия конкурсного отбора доступны на сайте "Спринт 2.0". Заявки принимаются до 16 февраля 2026 года.

Запуск акселерационной программы запланирован на май 2026 года, ее продолжительность — три месяца.

Напомним, за предыдущие годы через программу прошли 642 проекта из 76 регионов страны. Многие выпускники акселератора из стартапов трансформировались в устойчивые компании.

Ранее сообщалось, что оборот нижегородских ИТ-компаний достиг 60 млрд рублей в 2025 году.