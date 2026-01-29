Нижегородцы стали чаще оплачивать проезд картами "Ситикард"

Фото:
В Нижнем Новгороде за последний год выросло количество поездок в общественном транспорте, оплаченных с помощью виртуальной транспортной карты "Ситикард". Об этом сообщили в компании "Ситикард".
По итогам 2025 года число таких поездок достигло 1,3 миллиона. Это на 15% больше, чем в 2024 году.
Каждая третья поездка при этом была бесплатной — в рамках тарифа "Электронный кошелёк 60 минут", который позволяет не платить за пересадку в течение часа.
С момента запуска сервиса в 2017 году в Нижегородской области было оформлено более 38 тысяч виртуальных транспортных карт.
Пользователи могут выпустить карту через мобильное приложение "Ситикард", выбрав любой из 10 регионов, участвующих в проекте. Оплачивать проезд можно в транспорте того региона, который был выбран при выпуске карты.
Ранее сообщалось, что штрафы для безбилетников в Нижегородской области хотят увеличить в 5 раз.
Напомним также, что с 1 июля 2026 года оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только безналом.
