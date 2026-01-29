Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
Общество

Нижегородцы стали чаще оплачивать проезд картами "Ситикард"

29 января 2026 20:00 Общество
Нижегородцы стали чаще оплачивать проезд картами Ситикард

Фото: Анастасия Назарова

В Нижнем Новгороде за последний год выросло количество поездок в общественном транспорте, оплаченных с помощью виртуальной транспортной карты "Ситикард". Об этом сообщили в компании "Ситикард".

По итогам 2025 года число таких поездок достигло 1,3 миллиона. Это на 15% больше, чем в 2024 году.

Каждая третья поездка при этом была бесплатной — в рамках тарифа "Электронный кошелёк 60 минут", который позволяет не платить за пересадку в течение часа.

С момента запуска сервиса в 2017 году в Нижегородской области было оформлено более 38 тысяч виртуальных транспортных карт.

Пользователи могут выпустить карту через мобильное приложение "Ситикард", выбрав любой из 10 регионов, участвующих в проекте. Оплачивать проезд можно в транспорте того региона, который был выбран при выпуске карты.

Ранее сообщалось, что штрафы для безбилетников в Нижегородской области хотят увеличить в 5 раз. 

Напомним также, что с 1 июля 2026 года оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только безналом

Напомним также, что с 1 июля 2026 года оплатить проезд в общественном транспорте можно будет только безналом

Общественный транспорт проезд
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных