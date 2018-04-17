Двенадцать человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области по данным на 18 апреля Общество

Двенадцать человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области по данным на 18 апреля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор сообщает о начале сезона активности клещей на территории области. По информации на 18 апреля в медицинские организации обратились 12 пострадавших от укусов клещей, что, как отмечает управление, ниже среднемноголетних показателей (по данным на 13 апреля 2017 года было зарегистрировано 10 пострадавших).

Также сообщается, что акарицидные обработки по данным на 18 апреля проведены в регионе на площади более 4 га.

Напомним, что первый случай присасывания клеща в 2018 году зарегистрирован в Гагинском районе 2 апреля.

Как сообщалось ранее, акарицидная обработка будет организована на территориях общей площадью около 4 тысячи га в зонах проведения мероприятий Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде. В том числе от клещей будет обработана территория стадиона и фан-зоны.