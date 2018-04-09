Роспотребнадзор проведет обработку от клещей и малярии в районе нижегородского стадиона и фан-зоны Общество

Стадион Нижний Новгород Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Акарицидная обработка будет организована на территориях общей площадью около 4 тысячи га в зонах проведения мероприятий Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде. Об этом руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко сообщила в ходе пресс-конференции 11 апреля 2018 года.



По ее словам, ведомство в преддверии ЧМ-2018 проведет комплекс мер по минимизации возможных рисков заражения вирусными заболеваниями. В этот комплекс будет входить противоклещевая обработка зон, где будут массовые скопления людей (территория стадиона, фан-зона, туристические маршруты, база команд, протокольные маршруты).



Кроме того, из-за потенциальной угрозы распространения малярии в водоемах в трехкилометровой зоне от мест скопления людей также будет проведена спецобработка.

Также под контролем ведомства находится процесс прививочной кампании для волонтеров, сотрудников общепита, гостиниц и авиакомпаний. Средства на данные меры выделяются адресно из бюджетов муниципалитетов.



Кучеренко отметила, что на период чемпионата пассажиры всех рейсов, включая внутренние, будут проходить специальный контроль. В зоне высадки пассажиров будут организованы три коридора с тепловизорами, через которые граждане будут выходить. В аэропорту убудут постоянно дежурить медики и контролировать показатели тепловизора. В случае необходимости граждане, прибывшие в Нижний Новгород, будут помещаться в изолятор на территории аэропорта, где их будут обследовать врачи.

Ограничительные меры коснутся и железной дороги, поездные бригады будут патрулировать составы, опрашивать пассажиров, при необходимости снимать их с поезда и передавать медикам.



Напомним, что нижегородское правительство вводит особый режим посещения Кремля в период ЧМ-2018.