"Чистой воды конфликт интересов есть Автозаводском районе по организации питания в школах", - Владимир Тарасов Общество

Владимир Тарасов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Депутат Думы Нижнего Новгорода Владимир Тарасов ("Единая Россия") обвинил другого депутата Василия Пушкина ("Единая Россия") в конфликте интересов по вопросу организации питания в школах. Об этом Тарасов сообщил в ходе заседания постоянной комиссии по бюджету 18 апреля 2018 года. Это уже второе обвинение в адрес Пушкина.

"Я занимался собственным расследованием, разговаривал с директорами школ и хочу довести этот вопрос до конца. В Автозаводском районе чистой воды конфликт интересов. Более пяти тысяч льготников кормит ООО "ТД "Народный" (председатель комиссии по соцполитике Василий Пушкин учредитель ТД "Народный", - прим. НИА "Нижний Новгород"). Из бюджета города на эти цели уходит 63 млн рублей. Я звонил многим директорам автозаводских школ, но, тем не менее, они все как один говорят – 90% школьников кормим горячим питанием за деньги, без льгот. Один директор говорит, что дежурит на перемене, чтобы ученики за свои деньги ели горячее питание. Все это неправильно", - рассказал Тарасов.

"Я два года назад выделял средства на оборудование одной из школ из бюджета. Я не знал, что Пушкин ломает оборудование, а мы из своего бюджета его ремонтируем. Электричество, канализация, вывоз мусора в школах – все это за счет бюджета города. Директор департамента образования (Ирина Тарасова, - прим. НИА "Нижний Новгород") дала команду всем директорам школ не давать никакой информации депутатам. Директор говорит, пишите официальный запрос. Все скрывают, сколько именно льготников они кормят. К тому же, нет входного контроля. Что хотят, то и привозят. Что хотят, то и готовят. Счетная палата хотела зайти с проверками в школы. Им сказали "давайте санитарные книжки", а то не пустим", - добавил он.

"Главой города Владимиром Пановым создана рабочая группа (Владимир Тарасов входит в группу) по этому вопросу. Была информация в СМИ относительно подходов к теме тендеров. Администрация города наведет порядок", - ответил председатель комиссии Марк Фельдман ("Единая Россия").

Тарасов сказал, что больше он молчать не намерен, и будет выносить этот вопрос на Думу 25 апреля 2018 года.

Напомним, депутат Евгений Лазарев, по инициативе которого на совместном заседании изначально и был поднят вопрос о необходимости проведения конкурсов в школах, предложил вернуть поваров в штат образовательных учреждений. Он сообщил, что 110 школ города обслуживает МП "ЕЦМЗ", 43 – ТД "Народный", 24 школы самостоятельно осуществляют питание детей. Прокуратура города в марте внесла представление Панову в связи с организацией питания в школах и детсадах без конкурсов.

Ранее нижегородцы жаловались депутатам Гордумы на качество питания в школах. После этого глава города провел встречу с заинтересованными сторонами и поручил ЕЦМЗ подготовить новое меню для школ и детсадов.

Напомним также, что до 2018 года гендиректором ООО "ТД "Народный" являлся председатель комиссии по соцполитике Гордумы Василий Пушкин. С января 2018 года руководителем предприятия стала Галина Калачева.