"Ростелеком" заключил соглашение о стратегическом партнерстве с Горьковским автозаводом Бизнес

"Ростелеком" и Горьковский автомобильный завод подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом пресс-служба оператора связи сообщила 19 апреля 2018 года.

Согласно информации, в рамках соглашения технологии "Ростелекома" будут использоваться в развитии и модернизации инфокоммуникационной составляющей автомобилестроительного бизнеса, а Горьковский автозавод примет участие в разработке стратегии развития автомобильного парка "Ростелекома". Соглашение предполагает активное взаимное использование компетенций и технологий компаний-партнеров для развития бизнеса.

ГАЗ будет применять инфокоммуникационные технологии компании "Ростелеком" для повышения уровня автоматизации бизнес-процессов, развития систем информационной безопасности, снижения материальных и трудовых издержек, повышения энергоэффективности.

В свою очередь "Ростелеком" использует опыт и компетенции Горьковского автозавода для разработки стратегии обновления своего автомобильного парка, повышения надежности и безопасности и снижения издержек транспортных перевозок.

"Стратегическое партнерство компаний, занимающих лидирующее положение в области информационных технологий и коммерческого автомобилестроения, позволит не только существенно повысить эффективность бизнеса, но и станет основой для разработки долгосрочных стратегий, направленных на постоянное технологическое обновление и выпуск максимально конкурентоспособной продукции", - сказал управляющий директор Горьковского автозавода Андрей Софонов.

"Ростелеком" выходит на новый уровень взаимовыгодного стратегического сотрудничества с Горьковским автозаводом. Выбранные направления технического и экономического взаимодействия позволят консолидировать компетенции крупнейших российских компаний для создания целостного партнерства, базирующегося на инновационном подходе к бизнес-процессам", - отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.