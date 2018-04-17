Учитель физкультуры Сергей Лебедев стал лучшим педагогом Нижегородской области в 2018 году Общество

Учитель физкультуры школы №156 им. Рябцева Нижнего Новгорода Сергей Лебедев стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2018"

Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона 19 апреля 2018 года, этап состоялся в "Центре эстетического воспитания детей Нижегородской области". Второе место заняла учитель начальных классов МБОУ "СОШ №6 им. К. Минина" г. Балахны Светлана Конова, третье - учитель начальных классов МБОУ "Средняя школа №8 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Кстово Юлия Фадеева.

Конкурс открыл врио губернатора Глеб Никитин. По его словам, такие мероприятия повышают престиж профессии учителя и уважение к преподавательскому сообществу. Никитин рассказал, что вырос в педагогической семье. "Мой дед – профессор, доктор наук – мечтал, чтобы я пошел по его стопам и стал преподавателем. Педагогика – это не просто профессия, это образ жизни, которому нужно отдаваться полностью", - отметил он.

Победителя регионального этапа конкурса "Учитель года-2018" определяли из пяти финалистов. Каждый из них представил свою визитку, мастер-класс "Учитель-мастер" и принял участие в творческом конкурсе "Презентация актуальной темы".

26-летний Лебедев имеет педагогический стаж девять лет. Его девиз: "Секрет профессионализма прост: гореть самому, зажечь других, постоянно находиться в поиске и не быть равнодушным".

Как рассказала заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, член жюри конкурса Ольга Щетинина, в регионе существует целый ряд мер поддержки для учителей. "В 2016 году стартовала программа по созданию дополнительных учебных мест, в соответствии с которой до 2025 года будет построено 101 новое школьное здание. В соответствии с задачами, поставленными в майских указах президента России, зарплата учителей должна быть не ниже средней по экономике региона. В Нижегородской области целевые показатели по всем категориям педагогов выполняются", - заявила Щетинина.

Финалисты конкурса награждены почетными дипломами, денежными премиями: диплом I степени (победитель) – 75 тысяч рублей, диплом II степени – 50 тысяч рублей, диплом III степени –35 тысяч рублей. Победитель финала конкурса будет представлять регион на Всероссийском конкурсе "Учитель года России - 2018", который состоится в сентябре-октябре 2018 года в Санкт-Петербурге.

СПРАВКА:

Конкурс "Учитель года" проводится в Нижегородской области с 1991 года. Основная цель конкурса - повышение престижа и статуса учителя в обществе. С 2006 года право на участие в нем получили только победители приоритетного национального проекта "Образование". Конкурс проводится в целях выявления, поддержки и поощрения творчески работающих педагогов, повышения престижа учительского труда, распространения педагогического опыта лучших учителей Нижегородской области и включает в себя несколько этапов: муниципальный (январь-апрель), региональный (заочный) этап (апрель), финал регионального этапа. В региональном этапе принимало участие 30 учителей.