Глава Дзержинска Нижегородской области Сергей Попов вручил благодарственные письма ветеранам Общество

Глава Дзержинска Нижегородской области Сергей Попов вручил благодарственные письма ветеранам. Об этом пресс-служба Думы Дзержинска сообщила 20 апреля 2018 года.

Согласно информации, вручение состоялось во время отчетно-выборной конференции общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В мероприятии также приняли участие, глава администрации Виктор Нестеров и депутат Законодательного собрания Нижегородской области Валерий Осокин.

"За отчетный период советом ветеранов был выполнен большой объем работы. Это говорит в первую очередь о том, что вы полны жизненных сил и энергии, не сидите дома, а, наоборот, ведете активный образ жизни. Деятельность, которой занимается Совет ветеранов, очень разнообразна, - от спорта до патриотического воспитания молодежи. Большое количество мероприятий в городе проходит с вашим участием, что позволяет сохранять преемственность поколений. Вы издаете книги, обмениваетесь опытом с подобными организациями в других городах, инициируете различные проекты для старшего поколения. Мы очень уважаем ваши знания и опыт, стараемся всегда следовать вашим советам. С руководством Совета у нас тоже выстроено конструктивное общение. Отдельную благодарность хочу сегодня выразить председателю Совета Александру Николаевичу Мухину за вклад в развитие ветеранской организации города", - сказал Попов.

Глава города вручил благодарственные письма Думы за большой вклад в организацию деятельности ветеранской организации председателю Совета ветеранов Александру Мухину, заместителю председателя совета ветеранов Вере Гамзюль и председателю ветеранской организации городской администрации и госучреждений Евгении Быстровой.

В ходе конференции был продемонстрирован фильм о работе совета ветеранов в 2012-2017 годах. В частности, отчет был посвящен участию ветеранов в общественной жизни города, культурно-массовой, спортивной, патриотической работе и другому.

В 41 ветеранской организации Дзержинска стоят 25 722 человека.