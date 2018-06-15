"Необходимо проводить отдельные совещания, чтобы депутаты могли вникнуть в проекты администрации", - Алексей Ситдиков Политика

Алексей Ситдиков Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Необходимо проводить отдельные совещания, чтобы депутаты могли вникнуть в проекты администрации", - ответил депутат Думы Нижнего Новгорода Алексей Ситдиков на вопрос о его мнении относительно представленных главой города Владимиром Пановым новых проектов развития города. Презентация прошла во время заседания Гордумы 20 июня 2018 года.



"Безусловно, замечательно, что администрация переходит на эти рельсы. В целом радует подход, но лучше бы посвящать этому отдельные совещания, потому что на Гордуме нет времени, чтобы вникнуть в эти темы. На Гордуме несколько другой темп решения вопросов, и такие большие доклады не совсем в формате", - обратил внимание он.



По данным мэрии, сейчас в работе находится 82 проекта, направленных на изменения и развитие города. Среди них - редевелопмент исторической части Нижнего Новгорода, создание архитектурного дизайн-кода, внедрение информационной системы "Наш Нижний", энергоэффективное освещение, строительство станций снеготаяния, восстановление системы ливневой канализации, создание комфортной городской среды, превращение оврагов в зоны активного отдыха, новая система уборки и содержания дорог.



"Все, что связано с энергоэффективностью и новыми технологиями мне интересно. Основные направления – это освещение в городе. Технологическое направление сейчас развивается, и в этом плане очень хорошо, что администрация планирует реализацию проектов с учетом этого фактора", - добавил Ситдиков.