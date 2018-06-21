Нижегородский дептранс рассчитывает на привлечение 850 млн рублей инвестиций в строительство газозаправочных станций Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода рассчитывает на вложение инвестором 850 млн рублей в строительство газозаправочных станций. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте 21 июня 2018 года.

В ходе июньских общественных обсуждений проекта новой маршрутной сети в Московском районе на замечание одного из жителей о том, что автобусы сходят с линии, чтобы заправиться, из-за чего транспорт приходиться ждать дольше, и. о. директора департамента транспорта Елена Кузнецова рассказала, что в городе планируется начать строительство новых станций для заправки автобусов на газомоторном топливе. "У нас появился инвестор, который начинает строительство еще трех газозаправочных станций. Они будут находиться в непосредственной близости от автотранспортных предприятий, что даст возможность водителям не сходить с линии и больше не исчезать с маршрутов", - пояснила она.

После этого агентством был направлен запрос, в ответе на который дептранс сообщил, что в мае 2018 года у заместителя главы администрации города состоялась рабочая встреча с представителями группы компаний "Финстрой" по вопросу строительства в 2018-2020 годах на территории областного центра автозаправочных газонакопительных компрессорных станций. "Указанный проект планируется реализовать за счет средств инвестора, без привлечения средств городского бюджета. Общий объем инвестиций может составить около 850 млн рублей. Места размещения станций на территории города планируются в непосредственной близости от филиалов НПАТ для заправки автобусов, работающих на газомоторном топливе. В настоящее время ведутся предпроектные проработки и рассматриваются схемы организации дорожного движения", - отмечается в ответе.

Напомним, в августе 2015 года администрация Нижнего Новгорода планировала открыть два газозаправочных комплекса в автобусных парках в 2016-2017 годах. Построить такие станции рассчитывали в первом и втором автопарках Нижнего Новгорода на ул. Удмуртская и ул. Кима, но проект не был реализован.

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ООО "НПК "Шельф" зарегистрировано в 2009 году в Ростовской области (г. Шахты). Уставный капитал 10 тысяч рублей. Директор - Виктория Викторовна Ефанова. Единственный учредитель - Виктория Викторовна Ефанова. Основной вид деятельности – производство прочих насосов и компрессоров, среди дополнительных - производство металлических конструкций, изделий и их частей.