Последние новости рубрики Общество
21 июня 2018 17:30  [89] Мэрия Нижнего Новгорода планирует объявить аукцион на благоустройство парка "Дубки" до конца июня
21 июня 2018 17:20  [141] Глеб Никитин поручил профильным министерствам подготовить план разъяснительной работы по регоператорам ТКО
21 июня 2018 16:55  [448] Комитет Думы Дзержинска Нижегородской области потребовал прокурорской проверки по факту вырубки сосен у озера Святое
21 июня 2018 16:38  [102] План мероприятий по охране окружающей среды рассмотрел комитет по экономике Думы Дзержинска Нижегородской области
21 июня 2018 16:28  [154] Нижегородский дептранс рассчитывает на привлечение 850 млн рублей инвестиций в строительство газозаправочных станций
21 июня 2018 16:20  [125] Общественные контролёры 22 июня проведут первый выезд по проверке ремонта на дороге Нижний Новгород-Шахунья
21 июня 2018 16:16  [141] Стратегия-2035 предполагает увеличения доли частного сектора в нижегородском дошкольном и школьном образовании
21 июня 2018 15:55  [738] "Нижегородское метро" сообщило об отсутствии ограничений в работе станции "Стрелка" в дни матчей ЧМ
21 июня 2018 15:37  [131] Кстовские тепловые сети в Нижегородской области реконструируют участок магистральной тепловой сети по ул. Свободы
21 июня 2018 15:06  [150] Доля теплоснабжающих организаций в структуре долга за газ в Нижегородской области составляет 49% на 1 мая 2018 года
Общество

Нижегородский дептранс рассчитывает на привлечение 850 млн рублей инвестиций в строительство газозаправочных станций

21 июня 2018 16:28  [154] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода рассчитывает на вложение инвестором 850 млн рублей в строительство газозаправочных станций. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте 21 июня 2018 года.

В ходе июньских общественных обсуждений проекта новой маршрутной сети в Московском районе на замечание одного из жителей о том, что автобусы сходят с линии, чтобы заправиться, из-за чего транспорт приходиться ждать дольше, и. о. директора департамента транспорта Елена Кузнецова рассказала, что в городе планируется начать строительство новых станций для заправки автобусов на газомоторном топливе. "У нас появился инвестор, который начинает строительство еще трех газозаправочных станций. Они будут находиться в непосредственной близости от автотранспортных предприятий, что даст возможность водителям не сходить с линии и больше не исчезать с маршрутов", - пояснила она.

После этого агентством был направлен запрос, в ответе на который дептранс сообщил, что в мае 2018 года у заместителя главы администрации города состоялась рабочая встреча с представителями группы компаний "Финстрой" по вопросу строительства в 2018-2020 годах на территории областного центра автозаправочных газонакопительных компрессорных станций. "Указанный проект планируется реализовать за счет средств инвестора, без привлечения средств городского бюджета. Общий объем инвестиций может составить около 850 млн рублей. Места размещения станций на территории города планируются в непосредственной близости от филиалов НПАТ для заправки автобусов, работающих на газомоторном топливе. В настоящее время ведутся предпроектные проработки и рассматриваются схемы организации дорожного движения", - отмечается в ответе.

Напомним, в августе 2015 года администрация Нижнего Новгорода планировала открыть два газозаправочных комплекса в автобусных парках в 2016-2017 годах. Построить такие станции рассчитывали в первом и втором автопарках Нижнего Новгорода на ул. Удмуртская и ул. Кима, но проект не был реализован.

СПРАВКА:
Группа компаний "Финстрой" совместно с ООО "НПК НИКА" (торговая марка Shelf – ООО "НПК "Шельф") осуществляет полный комплекс работ – от производства оборудования до его установки и эксплуатации.

ООО "НПК НИКА" было зарегистрировано в 2014 году в Ростовской области (г. Шахты). Уставный капитал составляет 10 тысяч рублей. Директор - Виктория Викторовна Ефанова. Единственный учредитель – Теймураз Нодарович Кечиян. Основной вид деятельности – производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей, среди дополнительных видов деятельности числится производство прочих строительно-монтажных работ.

ООО "НПК "Шельф" зарегистрировано в 2009 году в Ростовской области (г. Шахты). Уставный капитал 10 тысяч рублей. Директор - Виктория Викторовна Ефанова. Единственный учредитель - Виктория Викторовна Ефанова. Основной вид деятельности – производство прочих насосов и компрессоров, среди дополнительных - производство металлических конструкций, изделий и их частей.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph