Следственный комитет РФ
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Доследственная проверка проводится по факту избиения ребенка в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом СУ СК РФ по региону сообщила 25 июня 2018 года.
По предварительным данным, дети поссорились, играя на площадке. Один из них рассказал о случившемся своему отцу, после чего тот решил самостоятельно наказать чужого ребенка и причинил ему телесные повреждения.
Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда здоровью. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
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