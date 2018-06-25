Последние новости рубрики Происшествия
25 июня 2018 17:37  [70] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Балахне Нижегородской области 12-летнего Игоря Стемасова
25 июня 2018 17:13  [93] Доследственная проверка проводится по факту избиения ребенка в Канавинском районе Нижнего Новгорода
25 июня 2018 16:43  [121] Трамвай сошел с рельсов на улице Белинского в Нижнем Новгороде 25 июня
25 июня 2018 16:31  [92] Мужчина подозревается в убийстве знакомого в Воскресенском районе Нижегородской области
25 июня 2018 16:22  [255] "Нижегородский водоканал" планирует устранить провал асфальта в мкрн Мещерское озеро к 26 июня
25 июня 2018 15:31  [109] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшего в Нижегородской области Василия Михайлова
25 июня 2018 15:27  [129] Гострудинспекция в Нижегородской области расследует случай травмы на строительстве свиноводческого комплекса
25 июня 2018 13:06  [136] Волонтеры просят помощи в поисках пропавшей в г. Бор Нижегородской области Галины Алешиной
25 июня 2018 13:01  [267] Десять человек погибли в водоемах Нижегородской области за 1-24 июня
25 июня 2018 11:26  [706] Синоптики прогнозируют жару и грозы в Нижегородской области 25-26 июня
Происшествия

Доследственная проверка проводится по факту избиения ребенка в Канавинском районе Нижнего Новгорода

25 июня 2018 17:13  [93] Происшествия
Следственный комитет РФ

Следственный комитет РФ

Фото: НИА Нижний Новгород

Доследственная проверка проводится по факту избиения ребенка в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом СУ СК РФ по региону сообщила 25 июня 2018 года.

По предварительным данным, дети поссорились, играя на площадке. Один из них рассказал о случившемся своему отцу, после чего тот решил самостоятельно наказать чужого ребенка и причинил ему телесные повреждения.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда здоровью. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph