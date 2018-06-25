Доследственная проверка проводится по факту избиения ребенка в Канавинском районе Нижнего Новгорода Происшествия

Следственный комитет РФ Фото: НИА Нижний Новгород

Доследственная проверка проводится по факту избиения ребенка в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом СУ СК РФ по региону сообщила 25 июня 2018 года.

По предварительным данным, дети поссорились, играя на площадке. Один из них рассказал о случившемся своему отцу, после чего тот решил самостоятельно наказать чужого ребенка и причинил ему телесные повреждения.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда здоровью. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.