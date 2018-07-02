Сеть "Перекресток" отмечает рост спроса на пиво и его снижение на крепкий алкоголь во время ЧМ Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сеть "Перекресток" отмечает рост спроса на пиво и его снижение на крепкий алкоголь во время ЧМ. Таковы данные сети "Перекресток" на 5 июля 2018 года.

Аналитики торговой сети на основе анализа данных о продажах в городах присутствия этой торговой сети выяснили, какие товары пользуются наибольшим спросом среди россиян и гостей страны во время Чемпионата мира по футболу 2018. За первые две недели ЧМ заметно увеличились продажи пива, безалкогольных напитков и снеков, а трафик в супермаркетах, расположенных поблизости фан-зон или мест скопления болельщиков, вырос на 45-63%. Отмечается также, что на показатели в исследуемом периоде оказывали влияние и благоприятные погодные условия в отличие от лета 2017 года.

За две недели с начала чемпионата пива во всей сети выросли на 20% (здесь и далее рост продаж рассчитывался как динамика доли категории в РТО). Особой популярностью пользовалось крафтовое пиво, его продажи увеличились вдвое, импортное пиво (+34% к аналогичному периоду 2017 года), спрос на российское пиво вырос на 20%.

Продажи отечественного пива особенно активно растут в городах проведения матчей (кроме Калининграда, где сеть не представлена), что, по мнению аналитиков, может свидетельствовать о его особой востребованности в первую очередь среди иностранных болельщиков. Отдают предпочтение российскому пиву в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге, а в Москве и Волгограде – крафту.

Во всех остальных городах-организаторах ЧМ чаще приобретали лицензионное пиво. В целом в городах, принимающих мундиаль, динамика продаж пива в шесть раз выше, чем в остальных российских городах. Наибольшим спросом пенный напиток пользуется в Саранске, Сочи, Москве и Казани.

С начала чемпионата отмечается повышенный спрос не только на спиртное, но и на безалкогольные прохладительные напитки: их продажи увеличились на 24%. Наибольший рост показали квас (+33%) и энергетические напитки (+41%). В городах проведения ЧМ предпочтение отдают сладким газированным напиткам и энергетикам жители и гости Волгограда, Саранска и Ростова-на-Дону, квас предпочитают в Казани и Нижнем Новгороде, а соки – в Казани и Ростове-на-Дону.

В то же время на фоне проведения мундиаля и жаркой погоды продажи крепких алкогольных напитков таких, как коньяк и водка, по всей стране снизились на 17% и 13%, соответственно. При этом в городах-организаторах динамика продаж водки на 40% ниже, чем в остальных российских городах, коньяка – на 25%.

За две недели ЧМ отмечается рост спроса на снеки и закуски: креветки (+35%), чипсы (+25%) и соленую рыбу (+16%). Причем наиболее популярны эти товары в тех городах, где матчи не проводятся. Эксперты делают вывод о том, что многие россияне предпочитают смотреть футбольные матчи дома, закупившись при этом всем необходимым.

В городах проведения матчей наибольшим спросом пользуются готовые блюда: салаты, горячее, бутерброды и выпечка, а также мороженое и плиточный шоколад. Так, к примеру, сэндвичи предпочитают жители и гости Волгограда, Саранска и Сочи, выпечка популярна в Казани и Нижнем Новгороде. Продажи мороженого в период проведения ЧМ выросли на 36%, особо популярно оно в Волгограде и Саранске.