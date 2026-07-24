Уроженку Нижегородской области включили в список террористов и экстремистов

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Список террористов и экстремистов пополнила еще одна уроженка Нижегородской области. Перечень опубликован на сайте Росфинмониторинга.
В обновленном списке значится 26-летняя Каролина Гляненко. Она является уроженкой села Кичанзино Арзамасского района.
Причины внесения в перечень в открытых данных не приводятся.
Ранее сообщалось, что нижегородцу грозит до восьми лет лишения свободы за перевод 2100 рублей экстремисткой организации.
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